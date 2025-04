Non solo ucraini e turchi sulla rotta balcanica spuntano trafficanti colombiani

rotta balcanica alle spalle di Trieste. Nella giornata di ieri la polizia slovena ha fermato due trafficanti rispettivamente di nazionalità colombiana e ucraina. In entrambe le occasioni i passeur sono stati intercettati mentre trasportavano numerosi.

