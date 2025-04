Non solo Campania | definita la data dell’inizio del Conclave per l’elezione del nuovo Papa

Conclave DAL 7 MAGGIO, PASSO INDIETRO DI BECCIU GIÀ OLTRE 70MILA A ROMA SULLA TOMBA DI Papa FRANCESCO Il Conclave si aprirà il pomeriggio del 7 maggio. Sarebbe pronto al passo indietro il cardinale sardo Becciu, che non dovrebbe così far parte della riunione per eleggere il nuovo Papa. Cappella Sistina chiusa al pubblico già da ieri. Sono stati intanto già oltre 70mila i fedeli che hanno reso omaggio alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore, in un pellegrinaggio incessante. CANADA, I LIBERALI DI CARNEY VERSO LA VITTORIA ALLE ELEZIONI CENTO GIORNI TRUMP A CASA BIANCA, AMNESTY: DIRITTI A RISCHIO Secondo le proiezioni dei media locali, il Partito liberale di Carney vince le legislative canadesi. I risultati preliminari non permettono ancora di stabilire se il premier guiderà un governo di maggioranza o minoranza.

Non solo Campania: Papa Francesco, le cause della morte. La possibile data dei funerali - Tempo di lettura: 2 minutiÈ morto Francesco, il Papa argentino che in 12 anni ha cambiato la Chiesa. ‘Offro la mia sofferenza per la pace e la fratellanza tra i popoli’, ha scritto nel testamento. Un ictus e un collasso cardiocircolatorio le cause del decesso alle 7.35 di ieri mattina. Alle 9.47 l’annuncio del cardinale camerlengo. Bergoglio aveva 88 anni ed era stato eletto al Pontificato, dopo la rinuncia di Benedetto XVI, il 13 marzo del 2013. 🔗anteprima24.it

