Non smette di segnare gol in Italia con 37 anni

anni che è arrivato alla squadra romana nel 2021 dopo aver giocato una stagione con Roma e trascorso cinque anni in Chelsea.Sono molto felice per gli obiettivi di Pedro, è un giocatore infinitoMarco Baroni“Sono molto felice per gli obiettivi di Pedro, è un giocatore infinito”, ha detto l’allenatore ‘Sky Sports’ evidenziando quello di Santa Cruz de Tenerife, che segnato nel 79 ° e 84 ° minuto.Pedro diventa l’eroe “infinito” di Lazio: non smette di segnare gol con 37 anni@OfficialSslazioBaroni, che aspirava al quarto posto nella classificazione di Serie A, si distingueva per il gioco che “la squadra era nei guai, anche se aveva provato a giocare. 🔗 Justcalcio.com - Non smette di segnare gol in Italia con 37 anni 2025-04-29 08:19:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:UN Pedro doppio in 5 minuti salvato il Lazio Nel gioco che è finito Asciugatura 2-2 contro Parma.Marco BaroniCoach di Lazio, ha elogiato il calciatore spagnolo da 37che è arrivato alla squadra romana nel 2021 dopo aver giocato una stagione con Roma e trascorso cinquein Chelsea.Sono molto felice per gli obiettivi di Pedro, è un giocatore infinitoMarco Baroni“Sono molto felice per gli obiettivi di Pedro, è un giocatore infinito”, ha detto l’allenatore ‘Sky Sports’ evidenziando quello di Santa Cruz de Tenerife, che segnato nel 79 ° e 84 ° minuto.Pedro diventa l’eroe “infinito” di Lazio: nondigol con 37@OfficialSslazioBaroni, che aspirava al quarto posto nella classificazione di Serie A, si distingueva per il gioco che “la squadra era nei guai, anche se aveva provato a giocare. 🔗 Justcalcio.com

Se ne parla anche su altri siti

Retegui capocannoniere, Ganz: «Brava l’Atalanta a prenderlo subito, bravo lui a segnare in tutti i modi. Vi dico quanti gol potrà fare. E lo scudetto a Bergamo è possibile…» - Le parole di Maurizio Ganz, ex storico bomber dell’Atalanta, sulla stagione di Mateo Retegui con i nerazzurri. Tutti i dettagli In passato l’Atalanta ha avuto grandi bomber. Maurizio Ganz è stato uno di questi e oggi osserva con attenzione la squadra di Gasperini lottare per lo scudetto e Mateo Retegui in testa alla classifica cannonieri. […] 🔗calcionews24.com

Politano: «Abbiamo fatto un primo tempo ottimo dove potevamo cena segnare il terzo gol» - L’autore del primo gol del Napoli contro il Milan, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Danz nel post partita Le parole di Politano Hai lasciato tutto e hai ricominciato segnando an cosa al Milan «È una squadra che mi porta fortuna e oggi era importante vincere. Abbiamo fatto un primo tempo ottimo dove potevamo cena segnare il terzo gol poi nel secondo tempo abbiamo sofferto e il Milan è venuto fuori anche perché è una grande squadra» Credete allo scudetto? «Prendiamo partita in partita, crediamo in noi stessi ed abbiamo un popolo fantastico che è sempre con noi» L'articolo ... 🔗ilnapolista.it

Juventus, Yildiz: "Oggi doveva segnare almeno due gol. Voglio puntare sempre l'uomo" - Kenan Yildiz, attaccante della Juventus, ha parlato in collegamento ai microfoni di DAZN direttamente dall`Unipol Domus di Cagliari dopo il... 🔗calciomercato.com

Su questo argomento da altre fonti

Cambia squadra e non smette più di segnare: il classe 2010 è nato per fare gol!; I primi 40 anni di Cristiano Ronaldo: a un passo da quota 1000 gol; I casi strani del calcio: Dembelé non smette più di segnare, ora in Francia lo venerano; Il miglior regalo per Gasperini: Retegui ha ripreso a segnare e non smette più. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Guirassy non la smette proprio di segnare | La Serie A si mobilita: una in particolare sgasa - La verve realizzativa di Serhou Guirassy non passa inosservata. La Serie A si mobilita per il goleador del Dortmund, una in particolare. 🔗calcioinpillole.com

Crisi Atalanta: tre sconfitte consecutive, senza segnare un gol - Maldini da quando è a Bergamo non ha mai segnato. Il calo dell’Atalanta parte dalla crisi realizzativa dei suoi attaccanti, ma dietro la difesa, pur giocando sempre con i titolari, continua a sbandare ... 🔗sport.quotidiano.net

Rice non aveva mai segnato un gol su punizione: cosa c'è dietro ai due capolavori che hanno steso il Real - Però, in effetti, fare due gol in dodici minuti con lo stesso giocatore, che non aveva mai segnato un calcio piazzato nella sua carriera... Quante probabilità c'erano?", scherza Arteta. 🔗corrieredellosport.it