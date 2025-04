Non farò finta che vada tutto bene | Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand

diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni brand”. Dopo mesi di voci, supposizioni, accuse, mal di pancia, l’imprenditrice digitale torna a parlare esplicitamente dei suoi affari, pesantemente compromessi dalle conseguenze dello scandalo del pandoro rosa. E lo fa come sempre nel suo regno, quello dei social. La comunicazione, nel dettaglio, è scarna. Ma, come spesso accade, generosa nel raccontare le emozioni dell’ex moglie di Fedez. “Congratulazioni, Chiara! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”, si legge in un messaggio WhatsApp che lei stessa mostra su Instagram. Sconosciuto il mittente, è probabile che sia un avvocato o consulente che l’ha seguita nell’operazione. Ferragni sceglie di non spiegarla, l’operazione, ma di raccontare il retroscena emotivo: “Non è solo una questione di quote o percentuali: è un inizio. 🔗 Ilgiorno.it - “Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand Milano, 29 aprile 2025 – "Sono per la prima voltatadidi”. Dopo mesi di voci, supposizioni, accuse, mal di pancia, l’imprenditrice digitale torna a parlare esplicitamente dei suoi affari, pesantemente compromessi dalle conseguenze dello scandalo del pandoro rosa. E lo fa come sempre nel suo regno, quello dei social. La comunicazione, nel dettaglio, è scarna. Ma, come spesso accade, generosa nel raccontare le emozioni dell’ex moglie di Fedez. “Congratulazioni,! Ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo”, si legge in un messaggio WhatsApp che lei stessa mostra su Instagram. Sconosciuto il mittente, è probabile che sia un avvocato o consulente che l’ha seguita nell’operazione.sceglie di non spiegarla, l’operazione, ma di raccontare il retroscena emotivo: “Non è solo una questione di quote o percentuali: è un inizio. 🔗 Ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand: “Basta far finta che vada tutto bene” - Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. L'imprenditrice ha spiegato i motivi di questa decisione: "Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Kolo Muani su Juve Inter: «Ritrovare Thuram? In campo farò finta di non conoscerlo. Vogliamo vincere…» - di RedazioneKolo Muani su Juve Inter: «Ritrovare Thuram? In campo farò finta di non conoscerlo. Vogliamo vincere…» Le parole dell’attaccante bianconero Cosi Randall Kolo Muanii ai microfoni ufficiali della Serie A. Il suo pensiero su Juve Inter «Mi troverò faccia a faccia con un amico, ma nei derby non c’è amicizia che tenga. E lo sa anche lui: dopo la partita possiamo tornare a parlare, ma in campo sarà come se non ci conoscessimo. 🔗internews24.com

Samson, nuova svolta sui complici: «Aiutato a trasportare il corpo di Ilaria Sula». Non solo la mamma: faro sulla famiglia - Mark Samson non avrebbe agito da solo nell?occultamento del cadavere di Ilaria Sula, la sua ex fidanzata ventiduenne uccisa a coltellate a Roma. Gli investigatori, impegnati nella ricostruzione... 🔗leggo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Non farò finta che vada tutto bene”: Chiara Ferragni diventa azionista di maggioranza del suo brand. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media