Nomine nelle Autorità Portuali intesa ministero-Regioni per 5 nuovi presidenti

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette ai presidenti delle Regioni interessate la comunicazione formale di intesa relativa alle proposte di nomina dei nuovi presidenti nelle seguenti Autorità di Sistema Portuale:– Antonio Gurrieri, Adsp Mare Adriatico Orientale – Regione Friuli Venezia Giulia (Trieste e Monfalcone);– Francesco Benevolo, Adsp Adriatico Centro Settentrionale – Regione Emilia-Romagna (Ravenna);– Francesco Mastro, Adsp Mare Adriatico Meridionale – Regioni Puglia e Molise (Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli e Termoli);– Giovanni Gugliotti, Adsp Mare Ionio – Regione Puglia (Taranto);– Davide Gariglio, Adsp Mar Tirreno Settentrionale – Regione Toscana (Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo).Le lettere, sottoscritte dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rappresentano un passaggio fondamentale verso la conclusione del percorso di nomina, che prevede ora l'espressione del parere da parte delle rispettive Regioni prima della trasmissione agli organi parlamentari competenti.

