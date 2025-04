Nocera Umbra capitale del lancio del formaggio | assegnati i titoli di Campione d’Italia nella categoria 1 kg

Nocera Umbra si è confermata epicentro dello sport tradizionale con la finale del Campionato Italiano di lancio del formaggio nella categoria 1 kg, gara individuale e a coppie, svoltasi sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Figest) con il supporto del Comitato provinciale Figest di Perugia, della Pro Loco Isola di Nocera Umbra e con il patrocinio del Comune di Nocera Umbra, ha richiamato atleti da ogni parte d’Italia e un folto pubblico di appassionati.Sabato si sono svolte le gare eliminatorie per la categoria Unica a coppie, mentre domenica si sono disputate le finali individuali delle categorie A e B, culminate con la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Virginio Caparvi. 🔗 Laprimapagina.it - Nocera Umbra “capitale” del lancio del formaggio: assegnati i titoli di Campione d’Italia nella categoria 1 kg si è confermata epicentro dello sport tradizionale con la finale del Campionato Italiano didel1 kg, gara individuale e a coppie, svoltasi sabato 26 e domenica 27 aprile 2025.L’evento, promosso dalla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (Figest) con il supporto del Comitato provinciale Figest di Perugia, della Pro Loco Isola die con il patrocinio del Comune di, ha richiamato atleti da ogni partee un folto pubblico di appassionati.Sabato si sono svolte le gare eliminatorie per laUnica a coppie, mentre domenica si sono disputate le finali individuali delle categorie A e B, culminate con la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco Virginio Caparvi. 🔗 Laprimapagina.it

