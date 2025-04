No Other Land | il film che ha emozionato il mondo arriva a Valdidentro

Valdidentro è pronta ad ospitare la proiezione speciale di "No Other Land", film vincitore dell'Oscar 2025 come Miglior Documentario, frutto di un prezioso lavoro collettivo realizzato da un gruppo di quattro registi, due israeliani e due palestinesi. L'iniziativa, promossa dall'Associazione.

No Other Land: co-regista del film premio Oscar picchiato dai coloni e arrestato dall'esercito israeliano - Uno dei co-registi palestinesi del documentario vincitore dell'Oscar No Other Land, è stato aggredito da una folla di coloni israeliani vicino al suo villaggio in Cisgiordania e poi arrestato dai soldati, nessuna notizia di lui da ieri. Hamdan Ballal, regista palestinese che ha co-diretto il documentario No Other Land, premiato con l'Oscar, è stato aggredito da una folla di coloni israeliani vicino al suo villaggio in Cisgiordania lunedì 24 marzo e poi arrestato dai soldati. 🔗movieplayer.it

Fratoianni (Avs) in Cisgiordania dove hanno girato il film “No Other land”: «Qui la gente ha voglia di pace, chiede solo di poter vivere» - Alleanza Verdi e Sinistra in questi giorni di attività parlamentare particolarmente rarefatta ha scelto di inviare una delegazione nei territori palestinesi. La delegazione, partita nei giorni scorsi per incontrare le comunità locali e guardare con «i propri occhi la condizione dei palestinesi che vivono nei territori occupati del ’67» ha fatto tappa nel villaggio rurale di Masafer Yatta, in Cisgiordania, la stessa area in cui è ambientato “No Other Land”, il documentario vincitore dell’Oscar 2025. 🔗open.online

