NJPW | EL PHANTASMO vince il World TV Title

NJPW Wrestling Hizen No Kuni di oggi 29 Aprile.El PHANTASMO ha riconquistato il titolo!El PHANTASMO ha ri-catturato la cintura NJPW World Television a NJPW Wrestling Hizen no Kuni, sconfiggendo Great-O-Khan.Nel finale El PHANTASMO ha usato la Thunder Kiss 96 che lo ha portato alla vittoria.?????????NJPW World??TV???????????????????????????@GreatOKhan × @elpwrestling #NJPWWorld ????????? href="https:twitter.comhashtagNJPW?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#NJPW #NJPWWorld #njHIZEN pic.twitter.comOS1OEUR9e6— NJPW World (@NJPWWorld) April 29, 2025.@elpwrestling "TTD"Sign up Now & Stay tuned to href="https:twitter.comhashtagNJPW?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#NJPW #NJPWWorld #njHIZEN pic.twitter.comamQ3U5hO7q— NJPW World (@NJPWWorld) April 29, 2025Questo è il secondo regno da campione NJPW World TV per El PHANTASMO, mentre il regno di Great-O-Khan si ferma a 24 giorni e senza nessuna difesa titolata. 🔗 Zonawrestling.net - NJPW: EL PHANTASMO vince il World TV Title Incoronato nuovo campione al PPVWrestling Hizen No Kuni di oggi 29 Aprile.Elha riconquistato il titolo!Elha ri-catturato la cinturaTelevision aWrestling Hizen no Kuni, sconfiggendo Great-O-Khan.Nel finale Elha usato la Thunder Kiss 96 che lo ha portato alla vittoria.???????????TV???????????????????????????@GreatOKhan × @elpwrestling #????????? href="https:twitter.comhashtag?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">##njHIZEN pic.twitter.comOS1OEUR9e6—(@) April 29, 2025.@elpwrestling "TTD"Sign up Now & Stay tuned to href="https:twitter.comhashtag?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">##njHIZEN pic.twitter.comamQ3U5hO7q—(@) April 29, 2025Questo è il secondo regno da campioneTV per El, mentre il regno di Great-O-Khan si ferma a 24 giorni e senza nessuna difesa titolata. 🔗 Zonawrestling.net

Su altri siti se ne discute

NJPW: David Finlay vince la New Japan Cup e sfiderà Hirooki Goto a Sakura Genesis - La New Japan Pro Wrestling ha incoronato il vincitore della New Japan Cup 2025. David Finlay ha trionfato nel torneo e ora si prepara a sfidare Hirooki Goto per l’IWGP World Heavyweight Championship nel main event di Sakura Genesis. David Finlay trionfa nella finale contro Shota Umino Giovedì, all’Aore Nagaoka di Niigata in Giappone, David Finlay ha sconfitto Shota Umino nella finale della New Japan Cup 2025, aggiudicandosi il prestigioso torneo per la prima volta nella sua carriera. 🔗zonawrestling.net

Un nuovo talento per il tennis italiano? Federico Cinà vince il suo secondo titolo a Sharm El Sheikh - Un altro giocatore da considerare con grande attenzione. Il classe 2007, Federico Cinà, si conferma un prospetto decisamente interessante. L’azzurro, dopo una lunga preparazione a Tirrenia, è andato a prendersi il successo nel torneo da 15.000 $ a Sharm El Sheikh, regolando col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3), sul cemento egiziano, l’americano Martin Damm (n.505 del mondo). Una partita nella quale si sono intravisti i miglioramenti in alcuni colpi focali del suo tennis, ovvero il servizio e il dritto. 🔗oasport.it

Federico Cinà vince il suo secondo titolo da professionista a Sharm El Sheikh - Un altro giocatore da considerare con grande attenzione. Il classe 2007, Federico Cinà, si conferma un prospetto decisamente interessante. L’azzurro, dopo una lunga preparazione a Tirrenia, è andato a prendersi il successo nel torneo da 15.000 $ a Sharm El Sheik, regolando col punteggio di 7-6 (3) 7-6 (3), sul cemento egiziano, l’americano Martin Damm (n.505 del mondo). Una partita nella quale si sono intravisti i miglioramenti in alcuni colpi focali del suo tennis, ovvero il servizio e il dritto. 🔗oasport.it

Cosa riportano altre fonti

NJPW: David Finlay vince la New Japan Cup e sfiderà Hirooki Goto a Sakura Genesis; El Phantasmo: Mi hanno trovato un piccolo tumore, devo fermarmi a tempo indeterminato; WWE: L’ex NJPW Hikuleo ha firmato con la compagnia; NJPW Wrestle Kingdom 2025 – Review. 🔗Ne parlano su altre fonti