nissan arya il giappone ispira

Nissan Arya è un crossover elettrico dal look equipaggiato con tecnologia e-4ORCE, una trazione integrale elettrica sviluppata da Nissan per offrire maggiore controllo, sicurezza e piacere di guida. Il modello nasconde un sistema avanzato a doppio motore, montato su entrambi gli assi, che consente una trazione su tutte e quattro le ruote. Esteticamente presenta delle forme armoniose, aerodinamiche, ispirate alla cultura Giapponese e una griglia anteriore chiusa con il logo illuminato che evidenzia la natura 100% elettrica del modello. I fari sottili a LED, la linea del tetto discendente e i grandi cerchi da 20 pollici le conferiscono un aspetto sportivo ed elegante al tempo stesso. Il posteriore si distingue per una fascia luminosa continua che attraversa tutto il portellone, con tanto di scritta "Nissan".

