Nintendo Switch 2 Hands-on | l’evoluzione convincente

Nintendo Switch 2. L'evento "Nintendo Switch 2 Experience" di Milano (25-27 Aprile 2025) ha aperto le porte alla stampa, ai content creator e a fortunati fan, offrendo la prima, concreta possibilità di saggiare il futuro dell'ibrida Nintendo. Il verdetto? Un'evoluzione tangibile, potente e ricca di potenziale, che affina la formula originale senza stravolgerla, ma lasciando intravedere orizzonti ludici decisamente più ampi.L'atmosfera al The Mall di Milano era elettrica. L'hype per il successore di una delle console più amate di sempre era palpabile, e Nintendo non ha deluso le aspettative iniziali. Fin dal primo contatto, Switch 2 comunica una sensazione di familiarità evoluta. Non una rivoluzione copernicana, ma un affinamento mirato, figlio di anni di esperienza e, si percepisce, di un attento ascolto dei back degli utenti.

