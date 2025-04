Liberoquotidiano.it - Nino Frassica, uno tsunami su Sanremo: cosa va in onda su Rai 2

Ironizzare su? Si può. E allora che Festivallo sia, omaggio allegro, affettuoso e goliardico al Festival della canzone italiana. L’occasione giusta per sorridere della gara canora, dei suoi meccanismi e dei suoi luoghi comuni. E a chi altri poteva venire in mente una trovata simile se non ache da domani, martedì 29 aprile per sei serate, «per pura casualità nello stesso giorno, alla stessa ora e sullo stesso canale, quarant’anni dopo l’esordio di Quelli della notte», racconta il comico a Libero., come le è venuto in mente di sfottere il Festival diproprio in casa sua?«Giocheremo senza nessuna forma di disprezzo. La nostra sarà un’altra versione di!».Ma come si può pensare un’altra versione dise nessuno lo ha fatto per 75 anni?«Mi è venuto in mente proprio mentre facevo il verocome co-conduttore.