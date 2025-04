Nine Perfect Strangers | Nicole Kidman e nove sconosciuti in ritiro sulle Alpi nel trailer ufficiale della stagione 2

Nicole Kidman, la trasformazione per Nine Perfect Strangers 2: i dettagli del nuovo look - Dopo il clamoroso successo di Babygirl – thriller erotico in concorso alla passata Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – e la conseguente vittoria del Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Nicole Kidman si trova nuovamente sotto i riflettori ma, questa volta, con un aspetto tutto nuovo: la biondissima attrice premio Oscar vanterebbe attualmente un look inedito, causa il copione di Nine Perfect Strangers 2. 🔗dilei.it

Nine Perfect Strangers 2, svelata la data di uscita della nuova stagione della serie tv con Nicole Kidman - A oltre tre anni dall'uscita della prima stagione si avvicina l'uscita di Nove Perfetti Sconosciuti 2 - Nine Perfect Strangers 2, la serie tv con protagonista la divina Nicole Kidman nei panni di Masha, direttrice di un resort molto particolare (per usare un eufemismo anti spoiler). Come... 🔗europa.today.it

Nine Perfect Strangers 2: le foto e tutte le novità in anteprima della serie con Nicole Kidman - La diva riprende il ruolo della guru del benessera Masha, stavolta in un viaggio psichedelico sulle Alpi austriache. Le immagini e il racconto in esclusiva 🔗vanityfair.it

‘Nine Perfect Strangers’ Season 2 Trailer: Nicole Kidman’s Mad Masha Pushes Her Guests To The Brink In The Austrian Alps - Hulu has dropped the trailer for Season 2 of Nine Perfect Strangers, starring Nicole Kidman reprising her role as unhinged wellness guru Masha. 🔗deadline.com

‘Nine Perfect Strangers’ Season 2 Trailer: Nicole Kidman Is Hiding Another Secret Under Her Wig as Icy Guru Masha - And Kidman is not stopping with “Strangers”: The Oscar winner told IndieWire that she would be open to joining a future season of Mike White’s “The White Lotus.” Kidman and White acted together ... 🔗indiewire.com