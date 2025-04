Nina Moric tuona contro Corona | Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l' altro sei spazzatura

Nina Moric sbotta sui social a quattro mesi dalla nascita di Thiago, il secondo figlio di Fabrizio Corona, avuto dalla compagna Sara Barbieri. Il volto di "Falsissimo" condivide spesso sul suo profilo Instagram i momenti trascorsi con il bambino, dalle vacanze in famiglia alle coccole a casa. 🔗 Today.it - Nina Moric tuona contro Corona: "Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l'altro, sei spazzatura" sbotta sui social a quattro mesi dalla nascita di Thiago, il secondodi Fabrizio, avuto dalla compagna Sara Barbieri. Il volto di "Falsissimo" condivide spesso sul suo profilo Instagram i momenti trascorsi con il bambino, dalle vacanze in famiglia alle coccole a casa. 🔗 Today.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

