Nina Moric e la presunta frecciatina a Fabrizio Corona | “Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro”

figlio ma scegli di crescere l'altro, sei spazzatura", ha scritto Nina Moric tra le sue storie Instagram. Un messaggio che appare a tutti gli effetti come una frecciatina all'ex Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlos Maria e da poco diventato padre per la seconda volta di Thiago, avuto con l'attuale compagna Sara Barbieri. 🔗 "Se abbandoni tuomadil'altro, sei spazzatura", ha scrittotra le sue storie Instagram. Un messaggio che appare a tutti gli effetti come unaall'ex, padre di suoCarlos Maria e da poco diventato padre per la seconda volta di Thiago, avuto con l'attuale compagna Sara Barbieri. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nina Moric tuona contro Corona: "Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l'altro, sei spazzatura" - Nina Moric sbotta sui social a quattro mesi dalla nascita di Thiago, il secondo figlio di Fabrizio Corona, avuto dalla compagna Sara Barbieri. Il volto di "Falsissimo" condivide spesso sul suo profilo Instagram i momenti trascorsi con il bambino, dalle vacanze in famiglia alle coccole a casa... 🔗today.it

Cosa è successo a Nina Moric? Parole gravissime «Sei spazzatura!»: attacco a Corona? - Nina Moric torna a far parlare di sé, e lo fa con parole forti, al vetriolo, che sembrano dirette a una persona precisa: Fabrizio Corona. Dopo mesi di silenzio, la modella croata ha pubblicato sui social un messaggio che ha immediatamente acceso il dibattito sul web. Nessun nome esplicitato, certo, ma il contenuto della sua dichiarazione lascia poco spazio all’immaginazione. Le parole, pesanti come macigni, sembrano l’ennesimo capitolo di una storia tormentata tra due ex che, nonostante tutto, sono ancora legati da un figlio in comune, Carlos. 🔗donnapop.it

“Che padre sei…”. Nina Moric, accuse pesanti a Fabrizio Corona sul figlio Carlos - Un vero e proprio caos si è scatenato sul web nelle ultime ore, quando all’improvviso Nina Moric ha deciso di scagliarsi pesantemente contro l’ex Fabrizio Corona. Senza mai nominarlo direttamente, la donna ha comunque fatto intendere di avercela con l’ex re dei paparazzi e ad essere coinvolto è stato pure il figlio Carlos. Ma non solo perché Nina Moric si è voluta pure concentrare sui comportamenti recenti di Fabrizio Corona con la sua nuova famiglia, che hanno fatto indispettire non poco la showgirl croata. 🔗caffeinamagazine.it

Approfondimenti da altre fonti

Nina Moric e la presunta frecciatina a Fabrizio Corona: Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l'altro; Fabrizio Corona a Domenica In, chi è l'ex “Re dei paparazzi”? La malattia del figlio, la fidanzata e il presun; Fabrizio Corona a Domenica In, chi è l'ex “Re dei paparazzi”? La malattia del figlio, la fidanzata e il presun; Nina Moric: Violenza sessuale da mio padre? Ho sbagliato io/ La verità.... 🔗Ne parlano su altre fonti

Nina Moric e la presunta frecciatina a Fabrizio Corona: “Abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro” - "Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l'altro, sei spazzatura", ha scritto Nina Moric tra le sue storie Instagram ... 🔗fanpage.it

Nina Moric, messaggio contro Corona? “Sei spazzatura”. Il motivo - “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura”. Così ha scritto Nina Moric in una storia pubblicata poco fa sul suo profilo Instagram. Nessun nome viene fatto, è vero, ma sono ... 🔗msn.com

«Nina Moric ha una svolta mistica, prega in latino dalla mattina alla sera in una chiesetta di Milano» - Nina Moric, modella, showgirl e protagonista della cronaca rosa italiana, ha attraversato numerose trasformazioni nel corso della sua carriera e della sua vita personale. Da icona della moda a ... 🔗msn.com