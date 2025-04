Nicole Kidman riceverà il Women in Motion Award a Cannes 2025

Nicole Kidman sarà celebrata al Festival di Cannes a maggio, ritirando il premio Women in Motion dal presidente e CEO di Kering, François-Henri Pinault, dalla presidente del festival Iris Knobloch e dal direttore Thierry Frémaux. Women in Motion, inaugurato nel 2015, è un premio che mette in evidenza la creatività e il contributo delle donne nel mondo della cultura e delle arti, davanti e dietro la macchina da presa. Il ringraziamento di Nicole Kidman Presente al Festival di Cannes 2017 per ricevere il premio al 70° anniversario, Nicole Kidman ha dichiarato:"È un vero onore ricevere questo

