Nico Gonzalez via dalla Juve? Due club di Premier League hanno bussato alla porta dell’argentino | tutti gli aggiornamenti

Contro il Monza ha ritrovato la rete (e che gol) con cui ha interrotto un digiuno che durava ormai da troppi mesi e che va a coronare un po' quelle che sono state le sue buone prestazioni nelle ultime uscite. Nico Gonzalez si è ripreso la Juve e non vuole lasciarla andare.Anzi, come svelato da Tuttosport l'esterno ha ricevuto qualche sondaggio dalla Premier League con Tottenham e Brighton in prima fila respingendo però al mittente le proposte. Nel suo futuro vede solo bianconero.

Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve. La scelta di Tudor per il big match dell’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez confermato titolare: nuovo ruolo per Roma Juve per l’argentino. Ecco la decisione di Igor Tudor Sono ufficiali le scelte di formazione di Roma Juve, il big match che chiude la domenica di Serie A. Tudor ha sciolto tutti i dubbi, anche quello relativo all’impiego ed al ruolo di Nico Gonzalez. L’argentino è confermato titolare, ma cambia ruolo rispetto a Juve Genoa: l’ex Fiorentina agirà da trequartista al fianco di Yildiz, nel 3-4-2-1 disegnato dal nuovo allenatore dei bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Roma Juve: Nico Gonzalez o Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, c’è un giocatore in vantaggio. Ultime - di Redazione JuventusNews24Roma Juve: chi gioca tra Nico Gonzalez e Weah? Ballottaggio di Tudor per la fascia destra, ecco chi è in vantaggio. Ultime Due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stadio Olimpico, la Vecchia Signora di Igor Tudor sfiderà la squadra di Claudio Ranieri in un incontro fondamentale per la corsa alla prossima Champions League. Dando un occhio alle probabili formazioni del match, un ballottaggio per Tudor è rappresentato dalla fascia destra. 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez Juve, Thiago Motta sta dalla parte dell’argentino: il gesto del tecnico dopo gli ultimi flop - di Redazione JuventusNews24Nico Gonzalez Juve, Thiago Motta sta dalla parte dell’argentino: il gesto del tecnico bianconero dopo gli ultimi flop dell’ex Fiorentina Tra i calciatori della rosa della Juventus che non stanno attraversando un buon momento c’è sicuramente Nico Gonzalez, che sta facendo fatica ad entrare nel vivo della manovra dei bianconeri e che ha gettato al vento qualche ghiotta chance nelle ultime uscite. 🔗juventusnews24.com

Nico Gonzalez, dribbling alla Premier e rinascita Juve: c'è solo una strada - Il digiuno da gol interrotto domenica allo Stadium contro il Monza potrebbe diventare il propellente ideale per rigenerare Nico Gonzalez, che ha ritrovato la via della rete in Serie A a distanza di 4 ... 🔗msn.com

Pagina 0 | Nico Gonzalez, dribbling alla Premier e rinascita Juve: c'è solo una strada - Il digiuno da gol interrotto domenica allo Stadium contro il Monza potrebbe diventare il propellente ideale per rigenerare Nico Gonzalez, che ha ritrovato la via della rete in Serie A a distanza di 4 ... 🔗tuttosport.com

Nico Gonzalez MVP di Juve Monza, il messaggio dell’argentino: «Andiamo, sono contento per il gol» – VIDEO - Nico Gonzalez MVP di Juve Monza, il VIDEO e il messaggio dell’esterno argentino dopo il match: le parole L’esterno argentino Nico Gonzalez è stato eletto come MVP della sfida della Juve contro il Monz ... 🔗juventusnews24.com