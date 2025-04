Quotidiano.net - Netanyahu: “A Gaza 24 ostaggi vivi”. Ma la moglie lo corregge: “Sono meno”. Scoppia la bufera

Tel Aviv, 29 aprile 2025 - Il premier israeliano Benjamin- durante un incontro con i partecipanti alla cerimonia del Giorno dell'Indipendenza - ha dichiarato che "cifino a 24ancora". Alla sua affermazione però è seguita un'interruzione da parte dellaSara, presente all'evento, che ha commentato: "". Il premier ha quindi precisato: "Ho detto fino a", come si vede in un video che circola sui social. Attualmente, secondo i dati ufficiali,59 gliisraeliani ancora detenuti nella Striscia, di cui 35stati dichiarati morti.dijo "hasta 24 rehenes vivos", pero Sarapareció decir "s" durante una reunión filmada con los portadores de antorchas. pic.twitter.comNfiMGhGZK7 — @IsraelVive (@IsraelVive1948) April 29, 2025 Il commento della first lady israeliana ha scatenato tensioni in Israele e l'indignazione delle famiglie degli. 🔗 Quotidiano.net