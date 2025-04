Nessuno ci avrebbe scommesso… Nuova coppia pazzesca dal Grande Fratello l’ex concorrente lo ha confidato ad Alfonso Signorini

Nuova coppia è infatti nata dal Grande Fratello, e la notizia è stata ufficialmente confermata dalla stessa ex concorrente durante un’intervista con Alfonso Signorini, che l’ha contattata personalmente per il suo format social. L’annuncio ha colto di sorpresa i fan del reality, che avevano seguito con interesse le dinamiche tra i due protagonisti durante il programma. A quanto pare, la simpatia nata tra le mura del Grande Fratello ha trovato terreno fertile anche lontano dalle telecamere.“Hai visto che sono coerente? A chi non piace. A tutti gli amici e alla famiglia, è una persona stupenda. Così come si vede, è molto ironico ed è un piacere passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”, ha raccontato l’ex gieffina ad Alfonso Signorini, confermando la frequentazione con l’ex coinquilino, molto apprezzato dal pubblico italiano. 🔗 L’amore continua a sbocciare anche dopo le luci spente della Casa più spiata d’Italia. Unaè infatti nata dal, e la notizia è stata ufficialmente confermata dalla stessa exdurante un’intervista con, che l’ha contattata personalmente per il suo format social. L’annuncio ha colto di sorpresa i fan del reality, che avevano seguito con interesse le dinamiche tra i due protagonisti durante il programma. A quanto pare, la simpatia nata tra le mura delha trovato terreno fertile anche lontano dalle telecamere.“Hai visto che sono coerente? A chi non piace. A tutti gli amici e alla famiglia, è una persona stupenda. Così come si vede, è molto ironico ed è un piacere passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”, ha raccontatogieffina ad, confermando la frequentazione concoinquilino, molto apprezzato dal pubblico italiano. 🔗 Caffeinamagazine.it

