Nessuna testata ha mai pubblicato questo video del papa con tre mani

papa. 🔗 Facta.news - Nessuna testata ha mai pubblicato questo video del papa con tre mani Il filmato è stato diffuso da diversi account per alimentare svariate teorie complottiste infondate sulla morte del. 🔗 Facta.news

Su questo argomento da altre fonti

Germania: media, prima di attacco 24enne ha pubblicato post islamisti - Milano, 13 feb. (LaPresse) – Secondo le informazioni dello Spiegel, il conducente dell’auto che si è lanciato sulla folla a Monaco di Baviera, è il 24enne afghano Farhad N. È nato a Kabul nel 2001 ed è arrivato in Germania alla fine del 2016. L’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati tedesco aveva respinto la sua domanda di asilo. In seguito il giovane aveva ricevuto il cosiddetto permesso di tolleranza, che sospende l’espulsione. 🔗lapresse.it

Federica Brignone eguaglia Bassino e Kostner. Ma nessuna azzurra ha vinto più medaglie ai Mondiali - Federica Brignone ha vinto il gigante femminile dei Mondiali 2025 di Saalbach: l’azzurra ha centrato l’oro tra le porte larghe, dopo essere salita sul gradino più alto del podio iridato nel 2023 a Meribel, ma in quell’occasione l’azzurra vinse in combinata. Sono diventate così cinque le medaglie iridate conquistate dall’azzurra, dato che ai due titoli mondiali vanno aggiunti i tre argenti agguantati nel superG in quest’edizione, ed in gigante a Meribel nel 2013 ed a Garmisch-Partenkirchen nel 2011: nessuna italiana vanta così tanti podi ai Mondiali. 🔗oasport.it

Anziani morti nella Rsa, la procura ha disposto due riesumazioni. Nessuna anomalia rilevata sul cibo - La procura di Firenze ha disposto la riesumazione delle salme di due anziani deceduti a seguito del focolaio di gastroenterite verificatosi tra i degenti di quattro Rsa di Firenze e provincia facenti capo alla società Sereni orizzonti. Sono in tutto tre i pazienti deceduti, Giampiero Samuelli, Daria Tanzini e Carla Ferretti -, fra i 114 anziani – su un totale di 173 degenti – che si sono sentiti male domenica 9 febbraio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Nessuna testata ha mai pubblicato questo video del papa con tre mani; Alvaro Morata e Alice Campello (forse) ci ripensano: «Ci amiamo ancora. Abbiamo bisogno di distanza, lo abbiam; Il Lecce condanna il gesto di D'Aversa che replica: Nessuna testata a Henry, accuse che non accetto; No, il Corriere della Sera non ha titolato che Conte ha detto sì alla chiusura delle scuole fino al 9 giugno. 🔗Ne parlano su altre fonti