Nessun odio religioso Ora si teme una vendetta

Nessun odio verso l’Islam e che il suo gesto è stato frutto di un impeto che ha sentito quella stessa mattina, senza seguire Nessun piano"."A chiamarmi domenica sera – spiega il legale – è stata la zia paterna. Ci siamo incontrati davanti alla stazione ferroviaria e insieme siamo andati in questura, dove il giovane ha reso alcune dichiarazioni. Lanazione.it - "Nessun odio religioso. Ora si teme una vendetta" Leggi su Lanazione.it Una violenza senza senso. Un gesto dettato da un impeto maturato in poco tempo, al mattino, e consumato subito. Così Olivier Hadzovic, 21 anni, francese proveniente da una famiglia rom bosniaca, avrebbe spiegato in questura a Pistoia il massacro compiuto venerdì 25 aprile nella moschea della cittadina di Grand Combe, in Francia, dove avrebbe ucciso con cinquanta coltellate un giovane maliano.A dirlo è il suo avvocato Giovanni Salvietti. "Ha chiarito di non avereverso l’Islam e che il suo gesto è stato frutto di un impeto che ha sentito quella stessa mattina, senza seguirepiano"."A chiamarmi domenica sera – spiega il legale – è stata la zia paterna. Ci siamo incontrati davanti alla stazione ferroviaria e insieme siamo andati in questura, dove il giovane ha reso alcune dichiarazioni.

