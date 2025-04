Nell’alloggio Aler infiltrazioni e muffa l’incubo che dura da mesi di una famiglia

Aler di via Cairoli 55.A farne le spese, in tutti i sensi, è una famiglia composta da tre persone: madre di 80 anni, padre di 79 e figlio di 53, tutti e tre con invalidità, che da più di 7 mesi ha segnalato il disagio, senza però riuscire ad ottenere un cambio alloggio. A dicembre un sopralluogo di Ats ha certificato che l’appartamento è da considerarsi antigienico per via della presenza di muffa alle pareti, soprattutto sul lato ovest della palazzina. Bergamonews.it - “Nell’alloggio Aler infiltrazioni e muffa”, l’incubo che dura da mesi di una famiglia Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Una porta ricoperta di graffi si apre e dopo un solo passo all’interno dell’abitazione, l’aria densa di umidità e un odore pungente investono immediatamente chi entra. Per terra, stracci e fogli di giornale cercano di contenere l’acqua che sgorga dai muri e ricopre il pavimento della cucina. Non si tratta semplicemente di un appartamento allagato dopo un forte temporale, ma di una condizione che si protrae da ottobre 2024 in uno degli alloggidi via Cairoli 55.A farne le spese, in tutti i sensi, è unacomposta da tre persone: madre di 80 anni, padre di 79 e figlio di 53, tutti e tre con invalidità, che da più di 7ha segnalato il disagio, senza però riuscire ad ottenere un cambio alloggio. A dicembre un sopralluogo di Ats ha certificato che l’appartamento è da considerarsi antigienico per via della presenza dialle pareti, soprattutto sul lato ovest della palazzina.

