Nella mia Inter non si parlò mai di Triplete Rischia di essere l’alba dei rimpianti | gli errori commessi dai nerazzurri secondo Moratti

La semifinale di Champions League contro il Barcellona resta ad oggi l'unica analogia tra l'Inter che vinse il Triplete nel 2010 e quella odierna guidata da Simone Inzaghi. Il sogno di replicare quella storica annata è sfumato brutalmente nel giro di una settimana, con le tre sconfitte contro Bologna, Milan e Roma. Per Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, il primo errore però è stato proprio quello di tirare in ballo il Triplete: "Ho trovato curioso che si parlasse di Triplete o addirittura di Quadriplete, anche solo per scherzo. Nella mia Inter, prima di raggiungere quel traguardo, non se ne parlò mai", ha ricordato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Moratti ha ricordato la cavalcata degli uomini di Mourinho: "Era qualcosa di nuovo per tutti noi, ma non ne eravamo ossessionati. Il nostro unico pensiero era sempre la partita successiva".

