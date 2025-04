Nella Giornata Internazionale della Danza un flash mob per celebrare il linguaggio universale di tutti i corpi

tutti i paesi del mondo la Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. In questa data si celebra la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno. Riminitoday.it - Nella Giornata Internazionale della Danza, un flash mob per celebrare il linguaggio universale di tutti i corpi Leggi su Riminitoday.it Il 29 aprile si festeggia ini paesi del mondo la, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. In questa data si celebra la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografosua epoca, il creatore del balletto moderno.

