Nella Giornata Internazionale della Danza un flash mob per celebrare il linguaggio universale di tutti i corpi

Il 29 aprile si festeggia in tutti i paesi del mondo la Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. In questa data si celebra la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno.

Nella Giornata Internazionale della Danza, un flash mob per celebrare il linguaggio universale di tutti i corpi - Il 29 aprile si festeggia in tutti i paesi del mondo la Giornata Internazionale della Danza, promossa dall'International Dance Council dell'UNESCO. In questa data si celebra la nascita di Jean-Georges Noverre (1727-1810), il più grande coreografo della sua epoca, il creatore del balletto moderno... 🔗riminitoday.it

Giornata Internazionale della Danza: flash mob e Gala - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, istituita nel 1982 dal Comitato di Danza dell’International Theatre Unesco, il Teatro Vittorio Emanuele di Messina celebra la ricorrenza patrocinando un calendario di iniziative promosso dall’associazione Dis Danza In Salute. Si inizia... 🔗messinatoday.it

Bergamo celebra la Giornata internazionale della danza - Bergamo. La 37^ edizione di FDE Festival Danza Estate segna un cambiamento importante nella sua storia: abbandonerà il suo consueto periodo di svolgimento (maggio / giugno) per spostarsi a fine estate, tra il 28 agosto e il 14 settembre. FDE accoglierà il pubblico sul finire dell’estate con grandi novità che contribuiscono ad avvalorare il ruolo del festival come uno dei più significativi nel settore nazionale e nel palinsesto di eventi cittadini. 🔗bergamonews.it

Giornata Internazionale della Danza, linguaggio universale del corpo che unisce il mondo - Un messaggio senza confini - La Giornata Internazionale della Danza è un’occasione per ricordare quanto questa forma d’arte sia radicata nella nostra umanità. In un mondo che spesso divide, la danza ... 🔗telenord.it

Giornata Internazionale della Danza: arte universale - Giornata Internazionale della Danza: arte universale . La danza, forma d'arte universale e coinvolgente, merita di essere celebrata. 🔗linserto.it

Giornata mondiale della danza. Flash mob al Vittorio Emanuele - Iscriviti alla newsletter di tempostretto.it per rimanere aggiornato sulle ultime notizie dalle città metropolitane di Messina e Reggio Calabria ... 🔗msn.com