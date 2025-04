Nella bolla di Putin | le menzogne del Cremlino soffocano l' occidente

bolla, convive con noi in questa bolla, ci obbliga alla complicità incrementando un tasso inaudito di credulità. Ilfoglio.it - Nella bolla di Putin: le menzogne del Cremlino soffocano l'occidente Leggi su Ilfoglio.it La menzogna è sempre esistita, è il sale della storia umana. Oggi è avvolta in una, convive con noi in questa, ci obbliga alla complicità incrementando un tasso inaudito di credulità.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

"Ecco chi verrà dopo Vladimir Putin al Cremlino": l'ex premier del Belgio terrorizza l'Europa - Dietro a Vladimir Putin "ci sono decine di altri Putin". Ne è convinto Elio Di Rupo, ex primo ministro del Belgio, che intervistato da La Stampa chiarisce come per l'Europa il "problema-Russia" non si possa risolvere semplicemente con la rimozione dello Zar. Il presidente russo, spiega Di Rupo, "è un autocrate che si sogna come lo Zar di un impero russo ritrovato. Se gli si concede una vittoria anche parziale in Ucraina, potrebbe essere tentato di testare la Nato. 🔗liberoquotidiano.it

Vertice di Riad, sul tavolo la pace in Ucraina e il meeting Putin-Trump, il portavoce del Cremlino Peskov: "Il focus del meeting sarà il restauro delle relazioni Russia-USA" - L'incontro, oltre ai colloqui di pace, sarà incentrato sul ripristino delle relazioni tra Stati Uniti e Russia Domani a Riad le delegazioni di Stati Uniti e Russia si incontreranno per discutere di come porre fine alla guerra in Ucraina, gettando le basi per dei colloqui di pace. Oltre a ciò, 🔗ilgiornaleditalia.it

Incontro Trump-Putin in Arabia Saudita, il Cremlino: «I preparativi richiederanno tempo» - Donald Trump su Truth ha ribadito di aver fatto «una bella chiacchierata con la Russia e l’Ucraina ieri» e che «ci sono buone possibilità di mettere fine a quella orribile e sanguinosa guerra». L’incontro annunciato con Vladimir Putin, che si dovrebbe tenere in Arabia Saudita e che potrebbe portare al vero avvio di negoziati, non è però imminente. «I preparativi per un vertice del genere richiederanno tempo. 🔗lettera43.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Guerra Ucraina - Russia, le news del 19 febbraio. Macron e Starmer da Trump la settimana prossima; Le notizie di mercoledì 19 febbraio sul conflitto in Ucraina; Le bugie di Trump sull’Ucraina ricalcano la propaganda russa; Il Colle nel mirino di Mosca, nuovo attacco a Mattarella: Tajani convoca l’ambasciatore. 🔗Cosa riportano altre fonti

Nella bolla di Putin: le menzogne del Cremlino soffocano l'occidente - La manipolazione della verità e la distorsione della realtà politica moderna creano confusione e impotenza. La menzogna spicciola che permea la politica contemporanea riduce il dibattito pubblico a ch ... 🔗ilfoglio.it

Vladimir Putin incontra l'inviato americano Steve Witkoff al Cremlino - Il presidente russo Vladimir Putin è a colloquio a Mosca con l'inviato americano Steve Witkoff. Lo rende noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalle agenzie russe. Un video diffuso ... 🔗quotidiano.net

Cremlino, 'il colloquio Putin-Witkoff è stato utile' - Il colloquio di venerdì a San Pietroburgo tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato Usa Steve ... Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax. 🔗ansa.it