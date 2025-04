Nel Conclave c’è la Chiesa che si rinnova E declina nel futuro il lascito di Francesco

Francesco si sentirà, ogni Papa proietta la sua personalità sul successore. Ma il nuovo Pontefice sarà comunque una sorpresa: ogni Papato è nuovo, raccoglie l’eredità del predecessore e la ‘impegna’ per il futuro. Anche la scelta del nome rispecchia questa procedura e investitura: in ogni Papato c’è la tradizione che si rinnova, per affrontare tempi diversi", inizia così il professor Marco Ventura, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico dell’Università di Siena. All’orizzonte c’è il Conclave, dal quale uscirà il nuovo Pontefice: sono 135 i cardinali elettori ed eleggibili che non hanno superato gli 80 anni di età e il 70 per cento degli elettori è stato nominato da papa Francesco che in ogni anno del pontificato, a eccezione del 2021, ha convocato un concistoro per la creazione di nuovi cardinali. Lanazione.it - "Nel Conclave c’è la Chiesa che si rinnova . E declina nel futuro il lascito di Francesco" Leggi su Lanazione.it "Certo lo spirito disi sentirà, ogni Papa proietta la sua personalità sul successore. Ma il nuovo Pontefice sarà comunque una sorpresa: ogni Papato è nuovo, raccoglie l’eredità del predecessore e la ‘impegna’ per il. Anche la scelta del nome rispecchia questa procedura e investitura: in ogni Papato c’è la tradizione che si, per affrontare tempi diversi", inizia così il professor Marco Ventura, ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico dell’Università di Siena. All’orizzonte c’è il, dal quale uscirà il nuovo Pontefice: sono 135 i cardinali elettori ed eleggibili che non hanno superato gli 80 anni di età e il 70 per cento degli elettori è stato nominato da papache in ogni anno del pontificato, a eccezione del 2021, ha convocato un concistoro per la creazione di nuovi cardinali.

