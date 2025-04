Nel caso Garlasco spunta una terza persona mai apparsa nell’inchiesta E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome

Sempio, all'epoca amico della famiglia Poggi, che da quest'anno è indagato per l'omicidio a seguito di alcune analisi genetiche. E infine c'è una terza persona, sconosciuta, il cui nome non era mai emerso dalle indagini. O almeno, così era fino a quando i carabinieri di Milano hanno fatto quel nome davanti a Daniela Ferrari, madre di Sempio, la mattina del 28 aprile mentre la interrogavano in qualità di testimone. Nel sentirsi chiedere di quella persona, la donna – riferisce la sua avvocata – ha avuto un "fortissimo attacco di panico" ed è arrivata "quasi barcollando, nella sala d'attesa" della caserma. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio (a destra), esce dalla caserma di Via della Moscova insieme all'avvocato Angela Tacci A riferire questa vicenda e l'esistenza di questa "persona ignota" è stata l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, alla trasmissione "Lombardia nera", in onda su Antenna 3.

Nel caso di Garlasco spunta una terza persona "mai apparsa nell'inchiesta". E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome

Le Iene, spunta supertestimone del caso Garlasco - Da nove anni Le Iene seguono il caso di Garlasco senza mai abbandonare l’ipotesi che ci possa essere stato un errore nel condannare come responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi, suo fidanzato all’epoca dei fatti. In questi giorni è arrivata una notizia importante: il caso è stato riaperto con una nuova ipotesi di indagine. Due giorni fa Le Iene hanno incontrato un (presunto, ndDM) supertestimone che, dopo 18 anni di silenzio, ha deciso di raccontare la sua versione su ciò che sarebbe accaduto il giorno del delitto. 🔗davidemaggio.it

Caso Garlasco, colpo di scena: chiesto di ricusare il super perito Giardina. Sempio: “Sono tranquillo” - Si apre con un colpo di scena il maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, che torna al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica. La Procura di Pavia ha chiesto la ricusazione del genetista Emiliano Giardina, nominato come super perito per condurre gli accertamenti sul DNA. Alla base della richiesta, un’intervista rilasciata tempo fa da Giardina al programma Le Iene sul delitto di Chiara Poggi, che secondo i magistrati ne comprometterebbe l’imparzialità. 🔗thesocialpost.it

Nel caso di Garlasco spunta una terza persona “mai apparsa nell’inchiesta”. E la madre di Sempio si è sentita male sentendo il suo nome - Parla Angela Taccia, avvocata di Daniela Ferrari: “Nell’interrogatorio i carabinieri hanno chiesto di riferire su una persona che fino ad ora non abbiamo mai sentito”. Un ignoto 1, un mister X che la ... 🔗msn.com

Caso Garlasco, la madre di Sempio tace e ha un malore - Ha preferito non rispondere alle domande e ha anche avuto un malessere la madre di Andrea Sempio, convocata stamane dai Carabinieri di Milano nell'ambito della nuova indagine della Procura di Pavia in ... 🔗ansa.it

Garlasco, la madre di Sempio oggi in caserma: il giallo dello scontrino del parcheggio e gli atti «passati» dall'avvocato dei Poggi - Daniela Ferrari, 65 anni, dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano per la terza volta in 18 anni. La donna ha lasciato la caserma senza fare commenti. Al vaglio gli orari dell'uscita di casa ... 🔗milano.corriere.it