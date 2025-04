Nel camper cocaina per 10 milioni di euro il sequestro a Napoli collegato a quello di Reggio Calabria

camper con targa straniera all'altezza di Pomigliano d'Arco: trasportava 72 chili di cocaina, in panetti identici a quelli sequestrati a Gioiosa Ionica. 🔗 I poliziotti hanno bloccato uncon targa straniera all'altezza di Pomigliano d'Arco: trasportava 72 chili di, in panetti identici a quelli sequestrati a Gioiosa Ionica. 🔗 Fanpage.it

Sequestro record di cocaina a Napoli, 80 kg per 10 milioni euro - Tempo di lettura: < 1 minutoSequestro record di droga a Napoli, ai confini con l’hinterland a nord del capoluogo dove i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno bloccato un tir che trasportava 80 chili di cocaina. Lo stupefacente avrebbe fruttato guadagni ben 10 milioni di euro. Due persone, scoperte mentre era in corso il trasferimento dello stupefacente dall’autoarticolato a un furgone, sono state arrestate dai militari dell’arma durante il blitz. 🔗anteprima24.it

Sardegna: cocaina per 10 milioni di euro sequestrata a Sestu, in manette due persone - L’operazione è stata effettuata dagli uomini della Guardia di Finanza che hanno scoperto il maxi carico di cocaina divisa in 100 panetti e occultato all’interno di diversi borsoni. 110 chili di cocaina, divisa in 100 panetti, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati lo scorso sabato a Sestu, dopo un rapidissimo blitz messo a segno dagli uomini della Guardia di Finanza. 🔗dayitalianews.com

Il corriere albanese sull'auto a noleggio con 100 chili di cocaina. La droga avrebbe fruttato 10 milioni - Per gli investigatori della squadra mobile di Latina quei 100 chili di cocaina sequestrati ad Aprilia erano con ogni probabilità destinati al territorio pontino. Erano chiusi all'interno di tre borsoni che viaggiavano nel bagagliaio di un'auto intercettata dai poliziotti lungo una strada in... 🔗latinatoday.it

In camper con 72 kg di cocaina: tre arresti nel Napoletano - In un camper trasportavano circa 72 chilogrammi di cocaina che, immessi sul mercato dello spaccio, avrebbero fruttato oltre 10 milioni di euro. La Polizia di Stato, ha arrestato due uomini e una donna ... 🔗msn.com

Pomigliano, fermato camper con un carico di 10 milioni di cocaina - POMIGLIANO D’ARCO – Ieri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini e una donna di origine domenicana, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da attività info-inve ... 🔗ilmediano.com

Napoli: 70 chili di cocaina a bordo di un camper, tre arresti - A Napoli i poliziotti della Squadra mobile e della Sezione investigativa del Servizio centrale operativo hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna, per detenzione di droga ai fini di spaccio ... 🔗poliziadistato.it