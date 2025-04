Ndicka-Bisseck l’AIA ammette | Trattenuta da punire anche senza l’intervento del Var Stop per Fabbri! La decisione

Ndicka-Bisseck, l'AIA ammette: «Trattenuta da punire anche senza l'intervento del Var». Stop per Fabbri! La decisione sull'arbitro di Inter RomaSi torna a parlare del tanto discusso contatto in area di rigore tra Ndicka e Bisseck nei minuti finali di Inter Roma. L'arbitro Michael Fabbri non ha giudicato irregolare la Trattenuta prolungata da parte del difensore giallorosso ai danni di quello nerazzurro. Stando a quanto riferisce La Repubblica, l'AIA ha ammesso che quell'episodio era da calcio di rigore, anche senza l'ausilio del Var. Per questo motivo il direttore di gara Fabbri verrà fermato per un turno (anche se non si tratterà di una vera e propria punizione).Ndicka-Bisseck – «Per l'Associazione italiana arbitri, Fabbri ha sbagliato. Il direttore di gara di Inter-Roma sarà fermato: non è una vera e propria punizione, più una logica alternanza.

