NBA | tra i dichiarati per il Draft anche Saliou Niang e David Torresani Sarr rinvia

Draft 2025 molto vicino, ed è tempo anche di scoprire quanti sono i giocatori che hanno deciso di dichiararsi per la notte delle scelte, dei 60 (anzi, 59 per essere precisi) che andranno a giocarsi un posto nella prossima stagione della lega professionistica americana.Sono in 106 ad aver effettuato la dichiarazione d'intenti per potersi prendere un posto in una delle franchigie della competizione più ambita in assoluto. Un numero nettamente inferiore a quello del 2024 ed anche il più basso dal 2015 ad oggi. Restando sul 2024, i dichiarati erano 195.Una motivazione c'è, ed è legata alla nuova situazione del basket universitario. In NCAA, infatti, sono entrati in scena i NIL, Name, Image and Likeness: si tratta della possibilità per i giocatori di college di guadagnare dalle loro prestazioni sul campo, cosa fino a pochi anni fa proibita in maniera categorica.

