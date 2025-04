Nati per Leggere a Parma | un anno di rete per promuovere la lettura in età precoce

Parma, dell’Azienda USL di Parma e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nella promozione della lettura in età precoce in città, grazie al programma “Nati per Leggere” (NpL). Se ne è parlato questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in. 🔗 Parmatoday.it - Nati per Leggere a Parma: un anno di rete per promuovere la lettura in età precoce Prosegue l’impegno del Comune di, dell’Azienda USL die dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria dinella promozione dellain etàin città, grazie al programma “per” (NpL). Se ne è parlato questa mattina, in occasione di una conferenza stampa in. 🔗 Parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ladispoli, in biblioteca doppio appuntamento con “Nati per Leggere” - Ladispoli, 4 marzo 2025- Anche a marzo la biblioteca “Peppino Impastato” raddoppia gli appuntamenti di lettura con “Nati Per Leggere”. Viste le numerose adesioni e per venire incontro alle esigenze di tutti i bambini, il Gruppo Volontari Nati Per Leggere di Ladispoli ha organizzato due eventi davvero speciali: lunedì 10 marzo alle ore 16:30?Tante piccole storie”: letture a bassa voce per famiglie e bambini (4-6 anni); giovedì 27 marzo alle ore 16:30 “Storie piccoline”: letture a bassa voce per famiglie e bambini (1-3 anni) Nati per Leggere è il programma nazionale di promozione della ... 🔗ilfaroonline.it

Rimini va in controtendenza, nel 2024 i nuovi nati sono cresciuti del 5,28% rispetto l'anno precedente - Secondo l'ultimo rapporto Istat, nel 2024 le nascite sono calate del 2,6 per cento e il tasso di fecondità ha raggiunto il record negativo di 1,18 figli per donna. Ma come si “adattano” queste statistiche in rapporto ai numeri del Comune di Rimini? Spiega Anna Montini, assessora alla Statistica... 🔗riminitoday.it

Si chiude a Benevento la formazione dei nuovi Volontari del Programma nazionale socio-Sanitario Nati per Leggere - Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa con la giornata dell’8 marzo nella Biblioteca Provinciale di Benevento il corso di formazione per le nuove Volontarie e i nuovi Volontari che entreranno a far parte del Programma nazionale socio-sanitario Nati per Leggere, che da oltre 25 anni promuove la lettura ad alta voce in famiglia, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo cognitivo, linguistico e affettivo fin dai primi mesi. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nati per Leggere a Parma: un anno di rete per promuovere la lettura in età precoce; Comunicato stampa - Nati per Leggere a Parma: un anno di rete per promuovere la lettura in età precoce.; Parma, tra le mete preferite da italiani e stranieri; Serie A Enilive | Lazio-Parma, la vendita dei tagliandi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Alternanza scuola-lavoro, Nati per Leggere - Tra tutti i percorsi di alternanza scuola-lavoro che ho svolto nel triennio, quello che più mi ha coinvolta è stato il progetto di “Nati per Leggere ... nei primi anni di vita, la creazione ... 🔗skuola.net

“Nati per leggere“. Un percorso condiviso tra piccini e adulti - Con “Letture di primavera“, evento dedicato ai bambini dai 24 ai 36 mesi, si è aperto il progetto “Nati per leggere“, fitto ... con bambini fino a 6 anni attività di lettura condivisa. 🔗msn.com

Taurianova, formati i volontari di “Nati per leggere” - Fine corso di formazione con elezione per i volontari del neonato presidio di Taurianova del progetto nazionale “Nati per leggere ... altro consegnando ogni anno un kit con vari testi ... 🔗strettoweb.com