Nathalie Guetta chi sono i genitori e i fratelli famosi uno è un dj internazionale

Nathalie Guetta ha raccontato spesso della sua infanzia in una famiglia di grandi artisti, tra i quali i fratelli Bernard e David Guetta. "Io vado via a 16 anni per fare il circo. Ero molto irrequieta, non capivo molto la scuola, la maggior parte del tempo dormivo in fondo alla classe e sognavo di sposarmi. L'unica materia in cui andavo bene era il francese." ha esordito Nathalie. Figlia di Pierre Guetta, sociologo di origine ebraica e marocchina, e Francine Bourla, gallerista di arte tribale. L'attrice ha due fratelli, molto noti: il fratello maggiore è il giornalista e politico Bernard Guetta, il fratello minore (da parte paterna) è il dj e produttore David Guetta. La mamma, invece, si chiamava Francine Burla ed era una gallerista di arte tribunale. I genitori di Nathalie Guetta sono state due persone che l'hanno ispirata nel corso della vita, essendo entrambi profondamente appassionati di musica e arte.

