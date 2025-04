Nasce la giornata degli abiti storici si celebra l’11 novembre Le scuole possono promuovere attività didattiche Legge in Gazzetta

Gazzetta Ufficiale la Legge 15 aprile 2025, n. 59 con le disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e l'istituzione della giornata nazionale degli abiti storici. La Legge stabilisce l’11 novembre come data per la celebrazione della giornata nazionale degli abiti storici, con l’obiettivo di valorizzare le diverse espressioni degli abiti storici, nonché il lavoro degli artisti, degli artigiani, degli appassionati e degli operatori del settore.L'articolo Nasce la giornata degli abiti storici, si celebra l’11 novembre. Le scuole possono promuovere attività didattiche. Legge in Gazzetta . 🔗 Pubblicata inUfficiale la15 aprile 2025, n. 59 con le disposizioni per la promozione delle manifestazioni ine l'istituzione dellanazionale. Lastabiliscecome data per lazione dellanazionale, con l’obiettivo di valorizzare le diverse espressioni, nonché il lavoroartisti,artigiani,appassionati eoperatori del settore.L'articolola, si. Lein. 🔗 Orizzontescuola.it

Giornata nazionale degli abiti storici, c'è il via libera dalla commissione Cultura della Camera - "È arrivato il via libera dalla commissione Cultura della Camera in sede legislativa alla proposta di legge 'Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in Abiti storici e istituzione della Giornata nazionale degli Abiti storici'". Ad annunciarlo è Rosaria Tassinari, deputata forlivese di...

Giornata Nazionale del Made in Italy: l’Associazione Marchi Storici lancia la campagna nel segno dell’orgoglio - In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Associazione Marchi Storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce di grandi imprenditori italiani, la storia e i valori dei Marchi Storici, promuovendo l’iscrizione al Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale istituito dal Mimit. La campagna, che quest’anno si intitola “Orgoglio d’Italia, Insieme”, racconta in dieci clip la storia e i valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione. 🔗ildenaro.it

Il 22 maggio nasce la Giornata Mondiale dell’Esofagite eosinofila - Roma – Eseo Italia, Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile, insieme all’Alleanza EoE Day annunciano che la Giornata europea dedicata all’Esofagite eosinofila (#EuropeanEoEDay) a partire da quest’anno diventerà il 22 maggio Giornata Mondiale (World Eosinophilic Esophagitis – EoE – Day) . La celebrazione mondiale di questo evento è stata resa possibile grazie allo sforzo collaborativo delle associazioni di pazienti di tutto il mondo che aderiscono all’Alleanza. 🔗romadailynews.it

Approvata la legge sugli abiti storici, l'11 novembre sarà la Giornata Nazionale dedicata - Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici'.

DDL Abiti Storici, approvazione definitiva al Senato - Con l'approvazione definitiva al Senato del DDL S. 597-B, "Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici", il nostro ...