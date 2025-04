Napoli tesoro da Osimhen e Kvara | 150 milioni da spendere

Napoli si prepara a rivoluzionare la rosa per la stagione 2025-2026, con un piano mercato da 150 milioni di euro. Gran parte di questo budget sarà coperto dalla cessione imminente di Victor Osimhen e dalla già avvenuta partenza di Khvicha Kvaratskhelia, venduto al Paris Saint Germain nel mercato invernale per una cifra compresa tra .

Napoli, Manna: “Osimhen un tormentone, giusto cedere Kvara. McTominay colpo studiato a lungo” - McTominay, un colpo studiato a lungo Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, affrontando diverse tematiche legate al mercato del club partenopeo. Uno dei punti centrali è stato l’acquisto di Scott McTominay, un’operazione che il dirigente ha definito frutto di un lungo lavoro di scouting e trattative. “Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. 🔗terzotemponapoli.com

Napoli, nuova inchiesta su Osimhen e Manolas - Napoli, nuova inchiesta su Osimhen e Manolas"> Si torna a parlare dell’inchiesta che coinvolge il Napoli in merito all’acquisto di Victor Osimhen dal Lille e all’affare con la Roma che vide protagonisti Kostas Manolas e Amadou Diawara. Come riporta Calcio e Finanza, la vicenda, già archiviata dalla giustizia sportiva con un proscioglimento nel 2022, potrebbe ora riaprirsi: la procura federale ha ricevuto nuovi atti dalla procura di Roma e avrà 30 giorni di tempo per decidere se chiedere un nuovo processo sportivo. 🔗napolipiu.com

Caso Osimhen: Napoli penalizzato, i punti - La vicenda del nigeriano potrebbe rivoluzionare il nostro campionato. I partenopei sono sempre più a rischio sanzione. I dettagli Uno Scudetto deciso in tribunale? È questa la domanda che in molti si stanno facendo ormai da qualche mese. Il caso Osimhen potrebbe stravolgere il campionato in negativo. Inter e Napoli sono le più accreditate per andare a conquistare il titolo, ma sui partenopei pende la vicenda dell’acquisto del nigeriano e il reato di falso in bilancio contestato da ADL. 🔗rompipallone.it

L'anno scorso il Napoli aveva Osimhen, Kvara e Zielinski. Conte sta vincendo senza di loro - Un Napoli forse molto meno attrezzato della scorsa stagione sta compiendo il miracolo. Il lavoro di Conte è davvero prodigioso. 🔗msn.com

Napoli, De Laurentiis apre allo sconto per la clausola di Osimhen - Il contratto dell’attaccante nigeriano, attualmente in prestito secco al Galatasaray, scade nel 2026. In estate bisognerà trovare una soluzione. 🔗calcioefinanza.it