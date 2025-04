Napoli tegola Buongiorno | stagione finita per il difensore

Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Conte dovrà fare a meno del centrale di sicuro per le prossime tre partite contro . 🔗 (Adnkronos) – Brutta notizia per ile per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandrodopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Conte dovrà fare a meno del centrale di sicuro per le prossime tre partite contro . 🔗 Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Tegola Napoli, stagione finita per Buongiorno: c'è lesione - Brutta notizia per il Napoli, Antonio Conte perde nuovamente Alessandro Buongiorno: stagione finita per l`ex Torino, c`è lesione. Il difensore ce... 🔗calciomercato.com

Napoli, doppia tegola: infortuni per Anguissa e Buongiorno, cosa si sono fatti - Doppia tegola per il Napoli. In pochi minuti si sono infortunati due titolarissimi della squadra di Antonio Conte: prima Anguissa poi Buongiorno.... 🔗calciomercato.com

Napoli, lesione all’adduttore: stagione finita per Buongiorno - Brutte notizie in casa Napoli che perde per il finale di stagione Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, come fa sapere la società in una nota, si è infatti sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore partenopeo, spiega il club, ha già iniziato l’iter riabilitativo ma sarà comunque inutilizzabile da Antonio Conte per le ultime quattro sfide di campionato. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, esito esami Buongiorno: ecco quante partite salterà per infortunio; Tegola sul Napoli: lesione all'adduttore destro, stagione finita per Buongiorno; Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore; Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli, tegola Buongiorno: stagione finita per il difensore - (Adnkronos) - Brutta notizia per il Napoli e per Antonio Conte. Gli esami a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno dopo la sfida di campionato con il Torino hanno evidenziato una lesione distrattiv ... 🔗msn.com

Tegola Napoli, stagione finita per Buongiorno: c'è lesione - Brutta notizia per il Napoli, Antonio Conte perde nuovamente Alessandro Buongiorno: stagione finita per l`ex Torino, c`è lesione. Il difensore centrale classe 19. 🔗msn.com

Napoli, tegola Buongiorno: la stagione del centrale potrebbe già essere finita - Non solo buone notizie in casa Napoli. Nel weekend segnato dal sorpasso all'Inter in vetta, Conte perde il suo leader difensivo, Alessandro Buongiorno. Il centrale azzurro nell'ultimo impegno di campi ... 🔗msn.com