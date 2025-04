Napoli sogna ma in silenzio | Ogni cosa ha il suo tempo E il tempo ora è fatica

Napoli sogna, ma in silenzio: «Ogni cosa ha il suo tempo». E il tempo ora è fatica">Napoli – La festa è durata novanta minuti, giusto il tempo della partita contro il Torino. Poi, come racconta Antonio Menna su Il Mattino, Napoli ha ripiegato le bandiere e ha serrato la voce. Nessun carosello, nessuno slogan urlato per le strade. Il popolo azzurro trattiene il respiro. Non per scaramanzia, ma per consapevolezza. Perché se la squadra è concentrata, anche la città vuole esserlo.Dopo la vittoria che ha proiettato il Napoli in testa alla classifica, i tifosi si rifugiano nella prudenza, in una sorta di silenzio collettivo che somiglia a un abbraccio trattenuto. Nessuno lo dice, nessuno lo pronuncia. Ma tutti lo pensano: lo scudetto è possibile. E proprio per questo, Ogni parola appare di troppo. 🔗 Napolipiu.com - Napoli sogna, ma in silenzio: «Ogni cosa ha il suo tempo». E il tempo ora è fatica , ma in: «ha il suo». E ilora è">– La festa è durata novanta minuti, giusto ildella partita contro il Torino. Poi, come racconta Antonio Menna su Il Mattino,ha ripiegato le bandiere e ha serrato la voce. Nessun carosello, nessuno slogan urlato per le strade. Il popolo azzurro trattiene il respiro. Non per scaramanzia, ma per consapevolezza. Perché se la squadra è concentrata, anche la città vuole esserlo.Dopo la vittoria che ha proiettato ilin testa alla classifica, i tifosi si rifugiano nella prudenza, in una sorta dicollettivo che somiglia a un abbraccio trattenuto. Nessuno lo dice, nessuno lo pronuncia. Ma tutti lo pensano: lo scudetto è possibile. E proprio per questo,parola appare di troppo. 🔗 Napolipiu.com

Napoli sogna ancora con Zubcic e Pullen, clamorosa vittoria sulla Virtus Bologna 93-88 - Resoconto e tabellino del match tra Napoli Basket e Virtus Bologna Primo quarto Il primo canestro è ad opera di Pajola, tripla senza opposizione facile facile. Risponde Pullen, con la stessa arma. Bologna fallosa e imprecisa nei primi minuti, buono invece l’atteggiamento degli azzurri. Ma la Virtus concede davvero poco in area. Napoli in fiducia soprattutto dall’arco, con Pullen in grande spolvero. 🔗spazionapoli.it

Petrazzuolo: “Napoli sogna con Lukaku e Raspadori!” - Una vittoria necessaria contro una Fiorentina ostica Il Napoli doveva vincere e lo ha fatto, battendo la Fiorentina per 2-1 in una partita combattuta fino all’ultimo minuto. La squadra di Conte ha mostrato carattere e determinazione, trovando i gol decisivi grazie a Lukaku e Raspadori. Nonostante la buona disposizione in campo dei viola, gli azzurri sono riusciti a imporsi grazie a un pressing efficace e a un gioco fluido, soprattutto nella prima metà della gara. 🔗terzotemponapoli.com

Inter, Ausilio sul momento dei nerazzurri: «Abbiamo una rosa all’altezza in ogni riparto. Champions alzata e scudetto al Napoli? Firmo solo se…» - Il Ds dell’Inter, Piero Ausilio ha parlato di moltissimi temi tra cui la lotta scudetto e le mosse di mercato. Le parole Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha concesso un’intervista a Sport Mediaset. Il ds nerazzurro ha parlato ai microfoni di tantissimi temi tra cui la lotta scudetto col Napoli, il cammino in Champions […] 🔗calcionews24.com

Kean è un pallino di Conte, il Napoli ci prova. Il mister "sogna" due grandi attaccanti - Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è al lavoro per rinforzare la squadra in ogni reparto ... Lukaku nella prossima stagione. Il mister sogna di avere in organico due grandi centravanti. 🔗msn.com

Marianucci nuovo giocatore del Napoli? Il talento rompe il silenzio e parla del futuro - Il Napoli, con ogni probabilità, all'apertura del mercato ... il Como è intervenuto ai microfoni di Dazn ed ha rotto il silenzio sul suo futuro. Non ha dato riferimenti specifici, ma ha messo ... 🔗msn.com