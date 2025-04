Napoli sangue nella movida di Chiaia | accoltellato a un polmone per aver urtato una ragazza

accoltellatoL'articolo Napoli, sangue nella movida di Chiaia: accoltellato a un polmone per aver urtato una ragazza Teleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it - Napoli, sangue nella movida di Chiaia: accoltellato a un polmone per aver urtato una ragazza Il giovanissimo era in compagnia della fidanzatina quando è stato aggredito da un branco di giovani che l'hanno pestato e poiL'articolodia unperunaTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli Vomero e zona baretti di Chiaia: i carabinieri continuano i controlli alla movida - Tempo di lettura: 2 minutiWeekend di controlli per i carabinieri del comando provinciale nella movida partenopea che non teme l’allerta meteo né la pioggia. Nella lente dei controlli sempre il quartiere Vomero e la zona dei baretti di Chiaia. I militari hanno setacciato le strade utilizzando i dispositivi per l’alcol test e hanno aumentato i controlli nei locali che con la pioggia accolgono tantissimi giovanissimi. 🔗anteprima24.it

Napoli: Studente pestato durante la movida a Chiaia. Carabinieri arrestano 3 ragazzi - Napoli: eseguita ordinanza di custodia cautelare per tre giovani accusati di aggressione e intimidazione mafiosa in un locale di Chiaia Questa mattina è stata data esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli nei confronti di 3 persone, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, ritenuti gravemente indiziati di delitti commessi con metodo mafioso la notte dell’1 febbraio 2025 nei pressi di un locale del quartiere cittadino di Chiaia. 🔗puntomagazine.it

Movida a Napoli, raffica di controlli e multe: chiuso un locale a Chiaia - NAPOLI, 27 APRILE 2025 – Intensificati i controlli della Polizia Municipale nelle aree della movida cittadina. Le Unità Operative Territoriali sono intervenute nei quartieri Chiaia, Avvocata e San Lorenzo, riscontrando 19 irregolarità, tra cui occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata raccolta differenziata, installazione non autorizzata di tende retrattili, eccessivo impatto acustico e carenza di sorvegliabilità. 🔗primacampania.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, sangue a via Chiaia urta una passante 18enne accoltellato; Napoli, a Chiaia studente massacrato di botte dopo la sua festa di compleanno nel locale: «Li avevo invitati a rispettare la fila per il bagno». Tre arresti; Movida e sangue, a Napoli baretti di Chiaia blindati ma al centro storico è covid-free; Napoli, sangue sulla movida: 15enne accoltellato a Chiaia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli, sangue a via Chiaia urta una passante 18enne accoltellato - Ha rischiato di morire per nulla. Nemmeno si era accorto di aver sfiorato accidentalmente la spalla di una ragazzina nell’affollata isola pedonale di via Chiaia, e neppure quando ha ... 🔗ilmattino.it

Week end di terrore a Chiaia, 16enne accoltellato al torace: la denuncia di una mamma - È una lettera drammatica, carica di esasperazione e indignazione quella che una mamma ha indirizzato al deputato Francesco Emilio Borrelli, tornando così a sollevare la questione della sicurezza delle ... 🔗napolitoday.it

Napoli, movida ai “baretti” di Chiaia: minori armati, parcheggiatori abusivi e una 32enne ubriaca al volante - Nel corso dell’operazione sono stati denunciati due minori: un 15enne trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo e un 17enne armato di un coltello a farfalla lungo 23 centimetri. 🔗ilgazzettinovesuviano.com