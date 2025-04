Napoli quanto vale lo scudetto? Gli incassi in caso di vittoria del campionato

Napoli potrebbe vincere lo scudetto, ma a quanto ammonterebbero gli incassi per il club del presidente De Laurentiis in caso di successo? Mancano 4 giornate alla fine del campionato e il Napoli potrebbe realmente laurearsi campione d'Italia per la quarta volta nella propria storia. Gli azzurri avrebbero la chance di vincere il titolo dopo due anni dallo storico traguardo del 2023, bissando quanto fanno con Diego Armando Maradona tra il 1988 e il 1990.Antonio Conte diventerebbe il primo allenatore in Italia a vincere lo scudetto con tre club diversi (a Capello è stato revocato per lo scandalo Calciopoli) e il trionfo certificherebbe la grandezza che ormai ha raggiunto la società partenopea. Per riuscirci bisognerà vincere le prossime 4 partite, o vincerne 3 e pareggiarne una, nel caso in cui l'Inter riuscisse a fare un filotto di 12 punti.

Secondo i bookmakers il titolo vale 1,90 per entrambi. Scudetto: Napoli-Inter, stessa quota - Tre pareggi nelle ultime uscite e una fuga rimandata per il Napoli di Antonio Conte che ha impattato due volte in trasferta, contro le due romane e in casa con l'Udinese e ora guarda alla trasferta di Como con la necessità di ritrovare i tre punti e la forma migliore anche in virtù del turno successivo che vedrà i partenopei accogliere in casa l'Inter, principale antagonista per la lotta scudetto.

Napoli-Milan vale lo scudetto - Il 1° maggio del 1988 la squadra di Maradona e quella di Van Basten arrivavano allo scontro diretto al San Paolo separate da un punto soltanto. Ne venne fuori un 2-3 epico, che indirizzò verso il primo scudetto dell'era Berlusconi

Michieli sulla Lotta Scudetto: «L'Inter ha l'organico più completo, il Napoli si è indebolito, mentre l'Atalanta…» - Uno sguardo alla Serie A: in una precedente intervista concessa ai nostri taccuini, ha rivelato di tifare Atalanta per la corsa Scudetto.

