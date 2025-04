Napoli ora Rafa Marin può diventare un elemento chiave per la conquista dello scudetto?

Rafa Marin può diventare all'improvviso uno degli elementi chiave per la conquista dello scudetto del Napoli. Dopo tanti mesi in panchina e il ritorno in Spagna saltato solo in extremis nel mercato di gennaio, l'ex Real Madrid potrebbe ritrovarsi titolare in questo rush finale di quattro partite.

Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» - Napoli, Rafa Marin soddisfatto della sua stagione a Napoli: «L’ambiente piace a tutti. In questi mesi sono cresciuto tanto» Intervistato da Radio CRC, il difensore del Napoli Rafa Marin ha parlato con soddisfazione della sua stagione in Campania. PAROLE – «In queste ultime partite abbiamo mantenuto un buon livello, sia difensivamente e ora anche sul […] 🔗calcionews24.com

Napoli, caso Rafa Marin: in Spagna non ci possono credere - Rafa Marin è arrivato a Napoli con aspettative rosee e molto promettenti, complice un ottimo percorso di crescita nelle passate stagioni. Tuttavia, l’evoluzione dei suoi primi mesi napoletani ha totalmente stravolto ogni presupposto. Rafa Marin, acquistato la scorsa estate dal Real Madrid, ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione di Conte. Il suo scarso impiego ha sorpreso molto chi ha avuto la possibilità di apprezzare le sue qualità in passato, non riuscendo a spiegare le ragioni della poca fiducia datagli. 🔗spazionapoli.it

Situazione Rafa Marin: ancora al Napoli ma sempre in panchina - Nonostante Rafa Marin sia un giocatore del Napoli dallo scorso luglio ad oggi non ha ancora avuto modo di mostrare le sue qualità in campo. … L'articolo Situazione Rafa Marin: ancora al Napoli ma sempre in panchina proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

