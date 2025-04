Napoli notizia terribile | Stagione finita Tegola pesantissima per Conte

Napoli in vista di questo rush finale della Stagione: un giocatore potrebbe aver finito prima del tempo il suo campionato Una terribile Tegola per il Napoli di Conte in vista della volata finale per lo scudetto. Gli azzurri sono primi in classifica con 3 punti di vantaggio sull'Inter, ma con ancora 4 giornate da disputare. Turni nei quali potrebbe non esserci più un titolarissimo, che avrebbe finito prima del tempo la sua Stagione.notizia pessima per i partenopei, che non potranno commettere errori nelle prossime 4 partite. Se l'Inter dovesse vincerle tutte, al Napoli basterebbero anche 3 vittorie e 1 pareggio per laurearsi campione d'Italia per la quarta volta nella propria storia. Un traguardo che dista solamente un mese, ma che dovrà essere conquistato con uno sforzo finale importante.

Napoli-Milan, la notizia è una manna: Conte gongola - Antonio Conte, in vista della gara contro il Milan di domenica, può esultare per una notizia sul suo Napoli. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato contro il Venezia, è pronto a scendere di nuovo in campo. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona ci sarà la sfida contro il Milan. Gli azzurri, visti i tre punti di svantaggio dall’Inter, dovranno cercare di fare di tutto per battere i rossoneri per non perdere ulteriore terreno dalla ‘Beneamata’. 🔗spazionapoli.it

Pesci piccoli, seconda stagione: le prime immagini al Comic Con di Napoli - Pesci piccoli, seconda stagione: le prime immagini al Comic Con di Napoli Prime Video presenterà in esclusiva alla XXV edizione di COMICON Napoli le prime immagini della seconda stagione della serie comedy Pesci piccoli, prodotta e ideata dalla content factory The Jackal. Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru incontreranno il pubblico del COMICON venerdì 2 maggio 2025 presso l’Auditorium della Mostra d’Oltremare, insieme a Martina Tinnirello, nella serie nei panni della manager Greta, e al regista Francesco Ebbasta, che firma anche la sceneggiatura. 🔗cinefilos.it

Napoli decimato contro l’Empoli: titolare KO, finale stagione a rischio - Al Maradona mancheranno almeno tre titolari: Napoli decimato contro l’Empoli, nuovo infortunio e finale stagione a rischio Brutte notizie in casa Napoli a pochi giorni dalla gara delicata in casa contro l’Empoli. Antonio Conte perde ancora pezzi dopo la sfida di Bologna, terminata in pareggio. Tegola per il Napoli di Conte (LaPresse) – Calciomercato.itInfatti, oltre ad Anguissa e Di Lorenzo squalificati per un turno a causa della somma di ammonizioni, sarà assente in Napoli-Empoli anche Alessandro Buongiorno. 🔗calciomercato.it

Napoli, brutte notizie per Conte: David Neres ko, stagione praticamente finita! Il comunicato - Brutta tegola per il Napoli e per Antonio Conte: il club partenopeo ha ufficializzato l’infortunio di David Neres, una notizia che potrebbe pesare sul finale di stagione. Il bollettino medico ... 🔗calcionews24.com

Si è rotto il crociato, colpo di scena Napoli: cambia tutto per Conte - Gli esami effettuati sul giocatore hanno evidenziato la rottura del crociato: colpo di scena in casa Napoli, ora cambia tutto per Conte ... 🔗calcionow.it

Napoli, lesione distrattiva al soleo per Neres: la stagione del brasiliano è praticamente finita - (Inter-News) Brutta tegola per il Napoli e per Antonio Conte: il club partenopeo ha ufficializzato l’infortunio di David Neres, una notizia che potrebbe pesare sul finale di stagione. Il ... 🔗informazione.it