Napoli nessuno come Conte | il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto

Conte ha raggiunto numeri mai ottenuti prima d’ora da nessuno con il Napoli: un dato sta lanciando gli azzurri verso lo Scudetto Napoli, nessuno come Conte: il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto (LaPresse) – SerieANews.comIl Napoli è in volata verso lo Scudetto, mancano solamente 4 giornate e il destino è tutto nelle mani degli azzurri. La squadra ha 3 punti in più rispetto all’Inter, attesa dalla doppia sfida con il Barcellona e dalle partite con Verona, Torino, Lazio e Como in campionato. Proprio gli impegni extra campionato, stanno togliendo energie ai nerazzurri, arrivati alla canna del gas.Di questo ne sta approfittando il Napoli, arrivato al rush finale della propria stagione. Se i partenopei riuscissero a ottenere 12 punti sarà Scudetto al 100%, ma anche con 10 punti a disposizione, quindi con 3 vittorie e 1 pareggio, potrebbero vincere il quarto titolo della propria storia. 🔗 Serieanews.com - Napoli, nessuno come Conte: il dato che lancia gli azzurri verso lo Scudetto Antonioha raggiunto numeri mai ottenuti prima d’ora dacon il: unstando glilo: ilcheglilo(LaPresse) – SerieANews.comIlè in volatalo, mancano solamente 4 giornate e il destino è tutto nelle mani degli. La squadra ha 3 punti in più rispetto all’Inter, attesa dalla doppia sfida con il Barcellona e dalle partite con Verona, Torino, Lazio e Como in campionato. Proprio gli impegni extra campionato, stanno togliendo energie ai ner, arrivati alla canna del gas.Di questo ne sta approfittando il, arrivato al rush finale della propria stagione. Se i partenopei riuscissero a ottenere 12 punti saràal 100%, ma anche con 10 punti a disposizione, quindi con 3 vittorie e 1 pareggio, potrebbero vincere il quarto titolo della propria storia. 🔗 Serieanews.com

