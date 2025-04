Napoli nasce E N E R G Y con laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Napoli laboratori e incontri contro l'abbandono scolastico: nasce E.N.E.R.G.Y per famiglie e bambini fino a sei anni. Nuove opportunità educative per giovanissimi e famiglie di Napoli. Prende il via E.N.E.R.G.Y – Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, progetto di respiro nazionale che intende rafforzare i diritti all'educazione. È realizzato dall'istituto comprensivo 83° "Porchiano Bordiga", Remida

