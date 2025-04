Napoli lesione all’adduttore | stagione finita per Buongiorno

Napoli che perde per il finale di stagione Alessandro Buongiorno. Il difensore azzurro, come fa sapere la società in una nota, si è infatti sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.Il calciatore partenopeo, spiega il club, ha già iniziato l’iter riabilitativo ma sarà comunque inutilizzabile da Antonio Conte per le ultime quattro sfide di campionato. Il calendario del Napoli delle ultime 4 giornate di Serie ADopo la vittoria contro il Torino e il conseguente sorpasso all’Inter in vetta alla classifica di Serie A, il Napoli è di fatto padrone del suo destino nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli azzurri, a quota 74 punti a più tre sull’Inter, giocheranno sabato alle 18 in trasferta a Lecce. 🔗 Lapresse.it - Napoli, lesione all’adduttore: stagione finita per Buongiorno Brutte notizie in casache perde per il finale diAlessandro. Il difensore azzurro, come fa sapere la società in una nota, si è infatti sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato unadistrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.Il calciatore partenopeo, spiega il club, ha già iniziato l’iter riabilitativo ma sarà comunque inutilizzabile da Antonio Conte per le ultime quattro sfide di campionato. Il calendario deldelle ultime 4 giornate di Serie ADopo la vittoria contro il Torino e il conseguente sorpasso all’Inter in vetta alla classifica di Serie A, ilè di fatto padrone del suo destino nelle ultime quattro giornate di campionato. Gli azzurri, a quota 74 punti a più tre sull’Inter, giocheranno sabato alle 18 in trasferta a Lecce. 🔗 Lapresse.it

