Napoli infortunio Buongiorno | lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra a rischio per la corsa scudetto

Napoli rischia di perdere per tutto il resto della stagione Alessandro Buongiorno, il difensore azzurro che era rientrato proprio domenica contro il Torino. 🔗 Ilmattino.it - Napoli, infortunio Buongiorno: lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, a rischio per la corsa scudetto Pessime notizie per Antonio Conte: il suorischia di perdere per tutto il restostagione Alessandro, il difensore azzurro che era rientrato proprio domenica contro il Torino. 🔗 Ilmattino.it

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

Napoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio contro i nerazzurri? - di RedazioneNapoli Inter, si ferma un titolarissimo di Conte per infortunio: c’è lesione! A rischio forfait contro i nerazzurri? Le ultime Si avvicina lo scontro diretto tra Napoli e Inter. La sfida del 27° turno di Serie A rischia di essere provata di uno dei suoi potenziali protagonisti principali. Tegola per la squadra di Antonio Conte che perde per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Si tratta dell’attaccante brasiliano David Neres, il quale nelle scorse ore si è sottoposto a degli esami strumentali per capire l’entità di un problema accusato al termine del match contro l’Udinese. 🔗internews24.com

Napoli, infortunio per Buongiorno: quando torna in campo - (Adnkronos) – Infortunio per Alessandro Buongiorno. Il Napoli perde il suo difensore centrale, che aveva accusato un problema fisico in allenamento ed era già stato costretto a saltare la trasferta di Bologna. L'ex giocatore del Torino si è sottoposto nelle scorse ore a esami strumentali che hanno evidenzialo una tendinopatia alla coscia destra, come comunicato […] 🔗periodicodaily.com

Napoli, infortunio Buongiorno: lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra, a rischio per la corsa scudetto - Pessime notizie per Antonio Conte: il suo Napoli rischia di perdere per tutto il resto della stagione Alessandro Buongiorno, il difensore azzurro ... oggi verificato in clinica con gli esami ... 🔗ilmattino.it

Infortunio Buongiorno e Anguissa, le condizioni dei giocatori del Napoli - Oggi la squadra si ritrova a Castel Volturno per iniziare a preparare la trasferta di Lecce dopo il giorno di riposo. In giornata in programma gli esami per Anguissa e Buongiorno, usciti per ... 🔗sport.sky.it

Napoli, per Buongiorno si teme la lesione. Esami fissati per domani - ForzAzzurri.net - Napoli, domani esami per Buongiorno Il Napoli dopo aver battuto il Torino e ripreso la vetta della classifica, deve fare i conti con gli infortunati. Se ... 🔗forzazzurri.net