Napoli emergenza infinita | infortunio Buongiorno è una mazzata per Conte

emergenza infinita per Antonio Conte che con ogni probabilità perde Alessandro Buongiorno per i prossimi 20 giorni: ecco che cos’ha il difensore azzurroAlessandro Buongiorno era appena tornato da una tendinopatia all’adduttore della coscia destra, ora c’è lesione. E i tempi si allungano. Conte rischia di perderlo per le restanti quattro partite di campionato.Alessandro BuongiornoL’ex difensore del Toro, rivelazione del mercato estivo partenopeo, alza bandiera bianca a seguito degli esami strumentali. Era stato rischierato titolare nel match contro i suoi ex compagni di squadra, domenica scorsa. Quella del sorpasso sull’Inter. Fatale è stata la sua sgaloppata sulla sinistra, palla al piede. Poi il crack, il fastidio e il segnale alla panchina azzurra: serve il cambio. Dopo un’ora di gioco, Buongiorno è stato sostituito da Rafa Marin. 🔗 Calciomercato.it - Napoli, emergenza infinita: infortunio Buongiorno è una mazzata per Conte per Antonioche con ogni probabilità perde Alessandroper i prossimi 20 giorni: ecco che cos’ha il difensore azzurroAlessandroera appena tornato da una tendinopatia all’adduttore della coscia destra, ora c’è lesione. E i tempi si allungano.rischia di perderlo per le restanti quattro partite di campionato.AlessandroL’ex difensore del Toro, rivelazione del mercato estivo partenopeo, alza bandiera bianca a seguito degli esami strumentali. Era stato rischierato titolare nel match contro i suoi ex compagni di squadra, domenica scorsa. Quella del sorpasso sull’Inter. Fatale è stata la sua sgaloppata sulla sinistra, palla al piede. Poi il crack, il fastidio e il segnale alla panchina azzurra: serve il cambio. Dopo un’ora di gioco,è stato sostituito da Rafa Marin. 🔗 Calciomercato.it

