Napoli e Inter l’ufficialità è arrivata | mazzata per i nerazzurri

Al momento nero dell'Inter si aggiunge un'altra brutta notizia per i meneghini: il Napoli di Antonio Conte può esultare

Difficilmente si poteva pensare ad un periodo peggiore per l'Inter. I nerazzurri nel giro di pochi giorni si sono rovinati la Pasqua con la rete di Orsolini allo scadere col Bologna, spento le speranze di Triplete a causa del 3-0 del Milan in Coppa Italia e infine perso in casa contro la Roma, permettendo al Napoli il sorpasso.

La stagione dei meneghini rischia infatti di naufragare a livello di titoli in maniera netta e senza appello. Senza dimenticare naturalmente la Champions League, con le semifinali con il Barcellona alle porte, in campionato i nerazzurri sono costretti a rincorrere.

