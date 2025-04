Napoli da Scudetto Conte da record al suo primo anno | nessuno come lui

Napoli si prepara alle ultime partite per portare a casa lo Scudetto: guidata da Conte la squadra è la meno battuta d’Europa e i suoi numeri sono da record Antonio Conte ha trasformato il Napoli in una macchina da guerra, partendo da una situazione complicata e da una squadra reduce da un decimo posto . 🔗 Calcionews24.com - Napoli da Scudetto, Conte da record al suo primo anno: nessuno come lui Ilsi prepara alle ultime partite per portare a casa lo: guidata dala squadra è la meno battuta d’Europa e i suoi numeri sono daAntonioha trasformato ilin una macchina da guerra, partendo da una situazione complicata e da una squadra reduce da un decimo posto . 🔗 Calcionews24.com

Napoli-Inter: il record di Conte, Lautaro vs Lukaku, pressing alto e il dato su Inzaghi. Tutto sul match scudetto - Finalmente il grande giorno è arrivato e l`attesa si fa di ora in ora sempre più frenetica. Napoli-Inter è il big match della 27esima giornata... 🔗calciomercato.com

Scudetto al Napoli, Conte: “Saremmo folli se non ci pensassimo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo”. Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. “Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. 🔗anteprima24.it

Conte-Napoli, Di Canio lancia la provocazione: accadrebbe in caso di Scudetto - Paolo Di Canio ha lanciato in diretta una provocazione riguardante Antonio Conte e il Napoli: cosa succederebbe in caso di Scudetto. Il Napoli ha battuto per 2-1 la Fiorentina, rimanendo così a -1 dall’Inter in classifica. Gli azzurri, risultati vincenti grazie alle reti di Lukaku e Raspadori, hanno giocato un’ottima gara, che probabilmente avrebbero meritato di vincere anche con uno scarto maggiore. 🔗spazionapoli.it

Conte a un passo dalla storia: la "decima" e gli altri record che può battere - In caso di titolo, sarebbe la sua decima Serie A, tenendo conto delle nove vinte fin qui da allenatore e giocatore. E poi i punti in classifica, la possibile impresa e la... geografia ... 🔗gazzetta.it

Napoli, McTominay l'arma Scudetto di Conte: i numeri di un fenomeno arrivato "grazie" a Brescianini - McTominay è l'arma Scudetto per il Napoli di Conte: la benedizione di Ferguson e l'arrivo casuale grazie al no di Brescianini ... 🔗sport.virgilio.it

Napoli, McTominay da record: l'anima azzurra mette il marchio sullo scudetto - Undici gol segnati non certo per caso. È così che Scott McTominay si è preso Napoli e il Napoli in un colpo solo. Ieri il Maradona invocava il nome del suo idolo ... 🔗ilmattino.it