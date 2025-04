Napoli Conte e la fame di vittoria | Così ho forgiato un gruppo da scudetto

Napoli, Conte e la fame di vittoria: “Così ho forgiato un gruppo da scudetto”">Napoli – Pazienza e ferocia. Sono questi gli ingredienti segreti che hanno permesso ad Antonio Conte di scolpire il suo Napoli, oggi a un passo dallo scudetto. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico salentino ha saputo entrare nella mente e nel cuore dei suoi ragazzi, trasformandoli in una squadra affamata, determinata a non fermarsi davanti a nulla.Se il Napoli è primo, è merito della capacità di Conte di far sentire i suoi uomini più grandi di quello che sono, più grandi di quanto anche loro stessi credessero di poter essere. Un gruppo che “morirebbe” per il suo allenatore, e viceversa.Dallo shock alla rinascita: il metodo ConteTutto ha avuto inizio lo scorso agosto. Dopo un’amichevole deludente con la Casertana, Conte capì subito che servivano volti nuovi. 🔗 Napolipiu.com - Napoli, Conte e la fame di vittoria: “Così ho forgiato un gruppo da scudetto” e ladi: “hounda”">– Pazienza e ferocia. Sono questi gli ingredienti segreti che hanno permesso ad Antoniodi scolpire il suo, oggi a un passo dallo. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico salentino ha saputo entrare nella mente e nel cuore dei suoi ragazzi, trasformandoli in una squadra affamata, determinata a non fermarsi davanti a nulla.Se ilè primo, è merito della capacità didi far sentire i suoi uomini più grandi di quello che sono, più grandi di quanto anche loro stessi credessero di poter essere. Unche “morirebbe” per il suo allenatore, e viceversa.Dallo shock alla rinascita: il metodoTutto ha avuto inizio lo scorso agosto. Dopo un’amichevole deludente con la Casertana,capì subito che servivano volti nuovi. 🔗 Napolipiu.com

