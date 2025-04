Napoli Città Danzante | piazza del Plebiscito si trasforma in una grande scuola di ballo

Napoli Città Danzante” in piazza del Plebiscito in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Ballerini e ballerine, provenienti da scuole di danza e associazioni del territorio, hanno preso parte alla grande lezione aperta promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito delle celebrazioni di Napoli 2500. Etoiles e solisti del Teatro di San Carlo e la direttrice del Corpo di ballo Clotilde Vayer hanno guidato una spettacolare lezione alla sbarra. La danza è stata accompagnata dal repertorio classico di George Gershwin, seguito da brani di Sergej Prokofiev, Pëtr ?ajkovskij e Aloisius Minkus rielaborati per dal pianista del San Carlo, Nello Mallardo. 🔗 È stata un successo con 3.000 partecipanti l’iniziativa ”” indelin occasione della Giornata Internazionale della Danza. Ballerini e ballerine, provenienti da scuole di danza e associazioni del territorio, hanno preso parte allalezione aperta promossa dal Comune die dalla Fondazione Teatro di San Carlo, con il sostegno del ministero della Cultura, nell’ambito delle celebrazioni di2500. Etoiles e solisti del Teatro di San Carlo e la direttrice del Corpo diClotilde Vayer hanno guidato una spettacolare lezione alla sbarra. La danza è stata accompagnata dal repertorio classico di George Gershwin, seguito da brani di Sergej Prokofiev, Pëtr ?ajkovskij e Aloisius Minkus rielaborati per dal pianista del San Carlo, Nello Mallardo. 🔗 Ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piazza del Plebiscito diventa palcoscenico a cielo aperto per "Napoli Città Danzante" - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, il Comune di Napoli e la Fondazione Teatro di San Carlo faranno 'danzare' Piazza del Plebiscito, trasformandola in un immenso palcoscenico a cielo aperto. “Napoli Città... 🔗napolitoday.it

Migliaia di ballerini invadono Piazza del Plebiscito per “Napoli Città Danzante” - Grande partecipazione per “Napoli Città Danzante”. L’evento gratuito il prossimo 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, porterà migliaia di partecipanti a danzare in Piazza del Plebiscito, trasformandola in un’imponente sala prove a cielo aperto: sono circa 2.500 i ballerini e le ballerine iscritte. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo nell’ambito delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, direttrice artistica Laura Valente, si inserisce nel programma di Napoli 2500, con il supporto del Ministero ... 🔗ildenaro.it

Successo per “Napoli Città Danzante”: 3000 ballerini in Piazza del Plebiscito per la Giornata Internazionale della Danza - NAPOLI, 29 APRILE 2025 – È stata una straordinaria festa di arte e partecipazione quella andata in scena oggi a Napoli in occasione della Giornata Internazionale della Danza. L’iniziativa “Napoli Città Danzante”, promossa dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro di San Carlo con il sostegno del Ministero della Cultura, ha trasformato Piazza del Plebiscito in una gigantesca sala prove a cielo aperto, coinvolgendo quasi 3000 ballerini provenienti da scuole e associazioni del territorio. 🔗primacampania.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Piazza del Plebiscito diventa palcoscenico a cielo aperto per Napoli Città Danzante; In tremila a Piazza Plebiscito per Napoli Città Danzante; Napoli città danzante: oltre 2500 ballerini trasformano piazza del Plebiscito in un palcoscenico; Napoli città danzante, in 2.500 trasformano piazza del Plebiscito in un palcoscenico. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online