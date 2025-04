Napoli a Piazza del Plebiscito in 2500 per la giornata internazionale della danza

Napoli fa “danzare” Piazza del Plebiscito: lezione a cielo aperto con le Étoiles del San Carlo per i 2500 anni di Neapolis - Il 29 aprile, in occasione della Giornata Internazionale della Danza per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, il Comune di Napoli e la Fondazione Teatro di San Carlo faranno ‘danzare’ piazza del Plebiscito, trasformandola in un immenso palcoscenico a cielo aperto. ‘Napoli Città Danzante’ è il titolo scelto dalla direttrice artistica delle celebrazioni Napoli 2500, Laura Valente, per questa prima edizione di una manifestazione che diventerà un appuntamento fisso. 🔗ildenaro.it

Piazza del Plebiscito diventa palcoscenico a cielo aperto per "Napoli Città Danzante" - In occasione della Giornata Internazionale della Danza, per le celebrazioni dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, il Comune di Napoli e la Fondazione Teatro di San Carlo faranno 'danzare' Piazza del Plebiscito, trasformandola in un immenso palcoscenico a cielo aperto. “Napoli Città... 🔗napolitoday.it

